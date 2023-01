Le magazine Rolling Stone a fait paraître dimanche son prestigieux palmarès des 200 plus grandes chanteuses et plus grands chanteurs de tous les temps, au sommet duquel trônent Aretha Franklin, Whitney Houston et Sam Cooke. Vous n’y verrez toutefois pas le nom de Céline Dion, un choix éditorial qui a provoqué un déluge de réactions au Québec et ailleurs dans le monde.

L’interprète de My Heart Will Go On, qui cumule 27 albums vendus à plus de 200 millions d’exemplaires et a à son actif 5 prix Grammy, cède ainsi sa place à Ariana Grande (en 43e position), à Usher (en 97e position) ou encore à Barbra Streisand (en 147e position), entre autres exemples.

C’est objectivement absolument inconcevable que ⁦Céline Dion⁩ ne se retrouve pas dans le top 200 , a réagi Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin, sur Twitter. Le nom de Céline Dion a d’ailleurs été mentionné quelque 30 000 fois ces dernières heures sur la plateforme.

Céline Dion devrait être sur cette liste. C’est tout , a écrit la chanteuse canadienne Jann Arden, encore sur Twitter. Dire que Céline Dion ne fait pas partie des plus grandes chanteuses de tous les temps est incroyable , a ajouté le critique américain Rama Tampubolon. C’est presque une trahison , a publié pour sa part le producteur britannique Jamie Lambert.

Céline Dion a remporté cinq prix Grammy au cours de sa carrière. Photo : (Francois Mori/The Associated Press)

TMZ , USA Today et CNN s’en mêlent

De grands médias américains ont également remarqué l’absence de la chanteuse québécoise de 54 ans, surnommée la diva de Charlemagne, du palmarès du Rolling Stone. USA Today, TMZ et le New York Post parlent d’une liste qui snobe Céline Dion, tandis que CNN et BuzzFeed News consacrent des articles à l’indignation populaire que provoque son exclusion.

Rolling Stone, qui s’était prêté à un exercice similaire en 2008, explique qu'il s'est appuyé sur l’avis de son personnel ainsi que sur celui de contributrices et de contributeurs clés pour établir sa liste. Ce qui compte le plus pour nous, c'est l'originalité de l'artiste, son influence, la profondeur de son catalogue et l'étendue de son héritage musical , a précisé le magazine dans un texte présentant son palmarès.

Céline Dion n’est pas le seul grand nom de la chanson à ne pas figurer dans ce palmarès : Madonna, P!nk ou encore l’Ontarien Justin Bieber n’en font également pas partie. Parmi les représentantes et représentants canadiens, mentionnons toutefois The Weeknd (en 110e position), Leonard Cohen (en 103e position) et Joni Mitchell (en 50e position).