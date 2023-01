Un mois de décembre quatre degrés plus chaud que la normale au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données d’Environnement Canada, la température moyenne à la station de la base de Bagotville s’est établie à -6,1 degrés Celsius alors que la normale est de -10,4. C’est cependant seulement le 3e mois de décembre le plus chaud depuis le début des années 2000. Des moyennes de -3,1, en 2015, et -4,6, en 2001, avaient été plus élevées.

Pour la station située à l'aéroport de Roberval, la situation a été sensiblement la même avec une moyenne de -6,5 degrés pour une normale de -11,4. En 2015, la moyenne avait atteint -3,4 degrés.

Un 23 décembre marquant

Sans surprise, les vents les plus forts ont été enregistrés le 23 décembre avec des pointes de 95 km/h à la station de Roberval et 85 km/h à celle de Bagotville. Environ 53 000 clients d'Hydro-Québec avaient alors été privés d'électricité, pour une période allant de quelques heures à une semaine.

Lors de la tempête du 23 décembre, la pancarte de l'OTL, situé à Chicoutimi, a été arrachée par les vents. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Aucune journée à -20 à Roberval

Exceptionnellement, le mercure n’a jamais baissé sous les -20 degrés à Roberval, par rapport à dix fois l’an dernier. Au Saguenay, il a fait sous les -20 degrés à deux occasions.

Le maximum au Lac-Saint-Jean a été atteint le 30 décembre avec une température de 7,2 degrés, alors que la même journée il n'a fait que 0,8 degré à la station de Bagotville. Un maximum de 7,1 degrés a toutefois été observé à Bagotville le lendemain.

Deux fois de pluie

Du côté des précipitations, la région a reçu un peu moins de neige qu’il en tombe habituellement, mais environ le double de la pluie. Ainsi, la station située à Saguenay a calculé 57,5 cm de neige pour une normale de 73,4 cm, mais 23 mm de pluie pour une normale de 11,8 mm.