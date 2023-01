Les urgences débordent au lendemain des Fêtes dans plusieurs hôpitaux de l’Est-du-Québec

Après les premières fêtes de fin d’année sans restrictions sanitaires depuis deux ans, les salles d’urgence de certains hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie affichent lundi des taux d’occupation très élevés.

Au Bas-Saint-Laurent

C'est notamment le cas à l'hôpital régional de Rimouski et au centre hospitalier de Trois-Pistoles, qui enregistrent lundi après-midi les taux d'occupation les plus élevés de la région, avec respectivement 175 % et 167 % d’occupation, selon les données d'Index Santé.

À Rimouski, quatre personnes sont hospitalisées à l'urgence depuis plus de 24 heures.

La dernière salle d’urgence de la région à afficher un taux d'occupation élevé est celle du centre hospitalier du Grand-Portage, avec un taux de 144 %.

En Gaspésie

La moitié des salles d’urgence gaspésiennes affichent lundi après-midi un taux d’occupation très élevé, selon les données d’Index Santé.

Celles de l’hôpital de Matane et du centre hospitalier d’Amqui sont les plus occupées, avec des taux respectivement de 157 % et 150 %.

L’hôpital de Maria enregistre pour sa part un taux d’occupation de 140 %, celui de Sainte-Anne-des-Monts de 133 % et celui de l’Hôtel-Dieu de Gaspé de 117 %.

À Maria et à Amqui, quatre patients sont hospitalisés à l’urgence depuis plus de 24 heures.

Sur la Côte-Nord

Le taux d'occupation dans les urgences nord-côtières demeure critique.

L'hôpital Le Royer, à Baie-Comeau, est le plus achalandé avec un taux d'occupation de 230 % et 14 personnes hospitalisées à l'urgence depuis plus de 24 heures.

Suivent le Centre de santé et de services sociaux de la Minganie, avec un taux de 200 %, et l’hôpital de Sept-Îles, occupé à 150 %.

Le CISSS de la Côte-Nord explique ces taux d'occupation très élevés par la présence dans la région du trio de virus respiratoires COVID, influenza et VRS ainsi que par un nombre élevé de patients en attente d'hébergement.

Pour le personnel, la situation demeure précaire, mais nous sommes capables d’assurer les services , indique le CISSS par courriel.

Ce dernier invite la population à contacter Info-Santé, son médecin de famille ou le guichet d'accès à la première ligne avant de se rendre à l'urgence.

À l’échelle provinciale, les urgences atteignent lundi un taux d’occupation global de 126 %.