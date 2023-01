123456, le mot de passe le plus utilisé au pays en 2022

Ce mot de passe – qui prend moins d’une seconde à être déchiffré, selon NordPass – arrive en deuxième position du palmarès mondial, derrière password (mot de passe, en français), qui lui, arrive au deuxième rang au pays.

« On pourrait penser que les plus mauvais mots de passe changent chaque année, mais les êtres humains sont des créatures d’habitudes. » — Une citation de Extrait du rapport de NordPass

En troisième position, on compte le fameux 54321 , suivi du pas très original 123456789 . Guest arrive en cinquième position, puis « qwerty », soit les premières lettres en haut à gauche d’un clavier, en sixième.

Palmarès des 10 mots de passe les plus utilisés au Canada en 2022 123456 password 54321 123456789 guest qwerty 12345678 1234567 12345 abc123

On observe la présence de Pokemon au trentième rang canadien des clés les plus utilisées des 12 derniers mois, un gain de quatre positions depuis 2021, dans lequel le même palmarès annuel le plaçait trente-quatrième. Naruto , alors cent quatre-vingt-quatrième l’an dernier, se positionne maintenant soixante et onzième.

Palmarès des 10 mots de passe les plus utilisés au monde en 2022 password 123456 123456789 guest qwerty 12345678 111111 12345 col123456 123123

L’entreprise de cybersécurité a remarqué que les équipes sportives, les personnages de films, les produits alimentaires, les marques de mode, les jurons, les voitures ainsi que les jeux vidéo sont des thèmes dominants dans les mots de passe. NordPass s’est donc amusée à dresser les palmarès des 10 mots de passe les plus populaires dans ces catégories.

Pour les jeux vidéo, c’est arma qui remporte la palme, suivi de nba . Le jeu de simulation sims arrive septième, et les populaires titres forza et dota arrivent respectivement neuvième et dixième.

Pour les sports, hockey fait bonne figure en douzième position de la liste canadienne.

Adoptez une bonne hygiène numérique en cinq étapes

1- CHOISISSEZ DES MOTS DE PASSE COMPLEXES

Un mot de passe complexe contient au moins 12 caractères et une combinaison variée de chiffres et de lettres majuscules et minuscules. L’utilisation d’un générateur de mot de passe permet notamment de créer des clés complexes.

2- NE RÉUTILISEZ JAMAIS D’ANCIENS MOTS DE PASSE

Un même mot de passe pour plusieurs comptes fait le bonheur des pirates. Si un seul des comptes est compromis, il faut considérer que tous les autres le sont également.

3- METTEZ RÉGULIÈREMENT VOS MOTS DE PASSE À JOUR

Les spécialistes recommandent de changer les mots de passe tous les 90 jours pour assurer la sécurité des comptes.

4- VÉRIFIEZ LA FORCE DE VOS MOTS DE PASSE

Vérifiez régulièrement l’efficacité de vos mots de passe en détectant les clés faibles, réutilisées et anciennes et en les remplaçant par de nouveaux mots de passe complexes.

5- UTILISEZ UN GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE

L’utilisation d’un gestionnaire pour stocker vos mots de passe et y accéder en toute sécurité permet aussi de renforcer sa sécurité en ligne.

Cliquez ici pour consulter le palmarès complet de NordPass.  (Nouvelle fenêtre)