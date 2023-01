Sursis pour un immigrant de Thunder Bay menacé d’expulsion vers le Bangladesh

Abu Hena Mostofa Kamal, a déménagé à Thunder Bay,en provenance de Chittagong, au Bangladesh, en août 2018 pour étudier l'informatique à l'Université Lakehead.

L'année suivante, il a changé de programme est s'est inscrit en administration des affaires après avoir découvert sa passion pour l'entrepreneuriat, mais il n'est plus aux études en raison du coût des frais de scolarité.

En mai, l’Agence des services frontaliers du Canada a émis un avis d’expulsion envers lui, étant donné que son permis d’études n'était plus valide.

Il devait être expulsé le 1er janvier.

Mais dans un jugement prononcé le 30 décembre, le juge fédéral Sébastien Grammond lui a accordé un sursis jusqu’à ce que l’étude de la demande de révision judiciaire soit effectuée .

M. Kamal a présenté une demande d’obtention de résidence permanente en juin 2021, en suivant un programme qui a été conçu pour les migrants avec des emplois de première ligne pendant la pandémie.

Ce processus est encore en cours, mais le jugement du juge Grammond permet ainsi d’attendre le résultat de cette demande d’immigration avant de décider du sort de M. Kamal.

Le principal intéressé se réjouit de ce dénouement, dont il attribue le résultat à la communauté qui l’a accueilli depuis quatre ans.

Ça fait du bien de faire partie d’une communauté accueillante comme Thunder Bay, les gens sont généreux et gentils, c’est une ville qui a un grand cœur , se réjouit M. Kamal.

Pour tenter d’empêcher son expulsion, des membres de la communauté de Thunder Bay ont mis en ligne une pétition le 8 décembre, qui avait déjà recueilli plus de 2800 signatures en date du 2 janvier.

Plus d'une douzaine de lettres ont aussi été soumises à son avocate par des membres de la communauté en faveur de son maintien à Thunder Bay.

Il s'agit notamment de notes provenant de groupes pour lesquels il a fait du bénévolat, de collègues, d'employeurs et du bureau de la députée fédérale locale Patty Hajdu.

Jennifer Dagsvik, directrice de la clinique judiciaire des nouveaux arrivants de Thunder Bay, qui représentait M. Kamal devant le tribunal, se réjouit de la décision du juge.

Nous avons argumenté que M. Kamal n’était pas le genre de personne qui devrait être expulsé du Canada , nous sommes contents que le tribunal soit d’accord avec nous , explique-t-elle.

Adopté par la communauté

Abu Kamal décrit son enfance comme difficile. Aveugle de l'œil droit, il a été victime de discrimination et a souvent été pris pour cible. Il était intimidé à l'école, n'avait pas d'amis, et sa capacité à travailler et à participer pleinement à la société était limitée en raison de sa déficience visuelle.

Mais les choses ont été différentes à Thunder Bay.

Après avoir déménagé dans la ville, M. Kamal s'est rapidement impliqué dans plusieurs groupes communautaires, notamment à l’Université Lakehead.

Il a entre autres organisé un repas communautaire pour les étudiants internationaux, a souvent pelleté de la neige pour les aînés et a aussi participé à une initiative de collecte des déchets dans la communauté.

Il dit que donner au suivant lui a permis de sortir de sa coquille et d'améliorer sa santé mentale.

Toute ma vie, j'ai été timide sur le plan social et, dans mon pays, il était risqué de sortir en public. Être ici m'a changé en tant que personne , indique-t-il.

Un parcours scolaire perturbé

Lorsque la COVID-19 a frappé en mars 2020, le père de M. Kamal ne pouvait plus le soutenir financièrement.

Au même moment, les frais de scolarité des étudiants internationaux ont augmenté, ce qui a fait en sorte qu’il ne pouvait plus poursuivre ses études à l’université et a dû s'inscrire au Collège confédération.

Mais à la fin du mois d'août 2021, le permis d'études de Kamal a expiré, ce qui signifie qu'il ne pouvait plus aller à l'école au Canada. Puis, sa demande de permis de travail a été refusée.

Mme Dagsvik affirme qu’après une pause pendant la pandémie, l’Agence des services frontaliers du Canada a recommencé à procéder à des expulsions.

Elle indique que le cas de M. Kamal était unique, mais que celui-ci représentait un exemple de cas qui a été commun pendant la pandémie .

Nous avons souvent vu des étudiants internationaux qui ont eu du mal à maintenir leur statut d’étudiant en raison de difficultés à payer pour leurs études en raison de troubles financiers dans leurs pays d’origine , affirme-t-elle.

Normalement les étudiants internationaux terminent leurs études, peuvent soumettre une demande de permis de travail après leurs études et utilisent leurs expériences de travail pour faire une demande de résidence permanente. Mais le parcours scolaire de M. Kamal a été perturbé, ce qui l’a dévié de ce processus , note Mme Dagsvik.

Sans pouvoir prévoir la durée du sursis accordé à M. Kamal, elle affirme que la décision du tribunal lui permettra de rester tant et aussi longtemps que sa demande sera étudiée.

Il ne faut jamais oublier que l’immigration est d’abord un processus légal , affirme-t-elle.

Avec les informations de Sarah Law de CBC News