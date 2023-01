Un Ontarien s’illustre au jeu-questionnaire télévisé Jeopardy!

Après la partie du 30 décembre – la dernière de 2022 –, Ray Lalonde, natif de Thunder Bay dans le nord de la province, avait déjà amassé plus de 350 000 $ US.

Il tentera de décrocher une treizième victoire lundi.

Avec la Néo-Écossaise Mattea Roach, qui a mis fin en mai dernier à une séquence de 23 victoires consécutives, M. Lalonde, qui vit maintenant à Toronto, est donc parmi les 16 participants de l’histoire de l’émission à avoir remporté au moins 10 parties de suite, indique le blogueur Andy Saunders, qui écrit souvent au sujet de Jeopardy!.

Sept de ces 16 participants ont participé à l’émission en 2021 ou en 2022, dont Amy Schneider et Matt Amodio, qui détiennent respectivement les records de la deuxième et la troisième plus longue séquence de victoires à l’émission.

L'émission a réduit les barrières à l’entrée , explique M. Saunders.

Vers le début de la pandémie en 2020, les réalisateurs de Jeopardy! ont commencé à permettre à ceux qui veulent y participer de passer une audition à n’importe quel moment. Auparavant, il fallait passer un test d’entrée qui n’était offert qu’à quelques dates pendant l’année.

En ce moment, ceux qui réussissent la première épreuve de sélection sont invités à prendre part à une entrevue vidéo à distance au lieu de devoir se déplacer physiquement vers une grande ville, souligne M. Saunders.

Il y a plusieurs personnes qui pourraient être très bonnes à Jeopardy! mais qui ont besoin d’un petit peu d’aide pour pouvoir s’essayer , ajoute-t-il.

L’équipe de Jeopardy! n’a pas immédiatement répondu aux questions de CBC à savoir si le nombre de candidats avait augmenté au cours des dernières années, mais M. Saunders a déjà écarté certaines autres pistes qui pourraient expliquer les longues séquences de victoires.

Les indices ne sont pas nécessairement plus difficiles, et les superchampions emploient des stratégies différentes les uns des autres, donc ce n’est pas leur style de jeu qui leur donne un avantage , estime-t-il.

Peu importe la réelle justification des longues séquences des victoires, M. Saunders dit beaucoup les apprécier, car elles permettent aux téléspectateurs d’analyser les parties d’une manière différente .

On peut voir avec les longues séquences de victoires que certains joueurs sont meilleurs dans certaines catégories que dans d’autres , remarque-t-il.

Avec les informations de CBC News