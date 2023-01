Avec des stocks en baisse, les Prince-Édouardiens sont appelés à donner leur sang

Selon l'organisation, il y a plus de 280 rendez-vous disponibles à Charlottetown avant la fin de janvier.

Il y a un besoin continu pour tous les groupes sanguins chaque jour de l'année , affirme Gordon Skiffington, directeur du développement communautaire à la Société canadienne du sang au Canada atlantique.

Depuis octobre, les stocks nationaux de produits sanguins ont chuté de plus de 35 %, selon le responsable.

L'état des lieux disponible sur le site sang.ca indique que pour certains groupes sanguins, les réserves disponibles ne permettent de tenir que quelques jours. Le stock de sang du groupe B -, par exemple, est de quatre jours au 2 janvier. Les réserves actuelles de sang O + et O -, quant à elles, permettent de subvenir aux besoins pour cinq jours seulement.

Gordon Skiffington est responsable du développement communautaire à la Société canadienne du sang au Canada atlantique. Photo : Gracieuseté Gordon Skiffington

En trois à cinq jours, votre sang pourrait être transfusé à un patient quelque part dans le pays. C'est l'un des moyens directs dont chacun d'entre nous dispose pour sauver la vie de quelqu'un , insiste Gordon Skiffington, qui appelle les Prince-Édouardiens à venir en masse à la clinique de don située à Charlottetown.

Les défis du recrutement

D'après le responsable, les dons ralentissent généralement dans tout le pays pendant les mois d'hiver, en raison de la météo capricieuse.

Au cours de la semaine dernière, en raison des conditions météorologiques extrêmes dans l'ouest de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du centre de l'Ontario, nous avons perdu environ 1500 unités de sang que nous prévoyions collecter. Nous avons dû annuler des cliniques , explique Gordon Skiffington.

Ces dernières années, le recrutement de nouveaux donneurs s'est aussi compliqué en raison de la pandémie, affirme-t-il.

À l'Île-du-Prince-Édouard, l'épidémie de maladies respiratoires en cours rend également plus difficile la collecte de sang. La clinique de la province fait face à un nombre élevé de rendez-vous manqués.

« Il est vraiment important que les gens qui prennent rendez-vous honorent leurs rendez-vous. » — Une citation de Gordon Skiffington, directeur du développement communautaire à la Société canadienne du sang au Canada atlantique

Des restrictions pour donner

Le site sang.ca permet de prendre rendez-vous et de vérifier son éligibilité. Il faut notamment avoir plus de 17 ans, ne pas avoir eu de tatouage ou de piercing au cours des trois derniers mois, ne pas avoir eu de chirurgie dentaire au cours des trois derniers jours, ne pas être enceinte ou avoir accouché ces six derniers mois, et il faut peser plus de 50 kg (110 livres).

D'autres restrictions s'appliquent en ce qui concerne les voyages ou séjours à l'étranger, notamment pour les personnes ayant séjourné en France, en Irlande ou au Royaume-Uni entre les années 1980 et 1996, pendant la crise dite de la vache folle.

Dans un communiqué, la province a déclaré que l'approvisionnement actuel en produits sanguins de l'Île-du-Prince-Édouard est bon, mais qu'il y a un besoin de plus de donneurs. Santé Î.-P.-É. encourage toutes les personnes qui le peuvent à faire un don et à considérer cela comme une résolution du Nouvel An pour 2023.

Avec les informations de Brittany Spencer, de CBC.