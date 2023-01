Après En direct de l’univers et À l’année prochaine, Infoman et le Bye bye 2022 ont pris les rênes d’un réveillon du Nouvel An riche en moments drôles et émouvants sur ICI Télé. Comme tout bon festin du temps des Fêtes, certains plats sont meilleurs quelques jours plus tard. Voici donc cinq moments à voir ou à revoir.

Infoman : l’hommage au peuple ukrainien

L’équipe d’Infoman a frappé fort cette année en dépêchant Jean-René Dufort en Ukraine, théâtre de l’invasion russe, le temps d’un parcours truffé de bons coups entre Kiev, Irpin, Boutcha et Varsovie (Pologne).

L’animateur aux mille cravates – dont une a été portée par Pierre Bruneau – a rencontré la très jeune Amelia Anisovych, devenue la figure de la résistance ukrainienne après avoir chanté Let It Go dans un bunker, et Roman Vintoniv, l’ Infoman de l’Ukraine . Il a ensuite filé sur le terrain pour nous montrer la carcasse du plus gros avion au monde, détruit par les forces russes, ou encore des abris de fortune abandonnés par l’armée de Vladimir Poutine.

La série de reportages à la fois humains et drôles a culminé en fin d’émission lorsque plusieurs personnalités politiques canadiennes, dont Justin Trudeau et François Legault, ont accompagné en musique un chant patriotique ukrainien interprété par des personnes ayant trouvé refuge aux quatre coins du pays.

En compagnie de nos figures politiques, nous saluons le courage des Ukrainiens et Ukrainiennes qui arrivent ici et nous leur souhaitons la bienvenue en musique.

Bye bye 2022 : Hockey Canada passe dans le tordeur

L’un des dossiers chauds de l’année a sans aucun doute été le scandale à Hockey Canada, qui disposait d’un fonds secret pour dédommager les victimes d’agressions sexuelles commises par ses joueurs.

Dans le Bye bye 2022, Guylaine Tremblay incarnait avec brio une mère exaspérée de découvrir qu’elle contribuait malgré elle à cette petite caisse du viol , en payant pour l’inscription de son enfant à une ligue de hockey mineur. Cet engagement lui demande nombre de sacrifices, qu’elle a détaillés avec vigueur dans un pétage de plombs olympique.

Ça ne vous tenterait pas, je ne sais pas, moi, juste d’empêcher le viol? , s’est-elle exclamée, avant de faire voler en éclat un bâton dans les estrades d’un aréna.

Le quotidien d’une hockey mom et sa relation avec Hockey Canada.

Infoman : le troisième lien mis à l’épreuve

Après l’Ukraine, Jean-René Dufort a encore une fois quitté Montréal pour un reportage sur le terrain, cette fois pour mettre à l’épreuve le projet de troisième lien entre Québec et Lévis de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Revêtant un casque et une tenue moulante, le coloré animateur a voyagé entre les deux municipalités en voiture, à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours aux heures de pointe, avant d’aller présenter les résultats de sa divertissante enquête au premier ministre du Québec, François Legault.

Résultat : des trajets d’une trentaine de minutes qui ne semblent pas avoir convaincu Jean-René Dufort de la nécessité d’un nouveau tunnel entre les deux rives, et ce, malgré l’ attente infernale causée par le trafic, selon ce que plaide le nouveau ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Au péril de sa vie, Jean-René affronte l'enfer de la congestion automobile dans la ville de Québec.

Bye bye 2022 : Justin Trudeau et Gregory Charles poussent la note

L’équipe du Bye bye a profité d’une vidéo virale montrant le premier ministre Justin Trudeau et l’artiste Gregory Charles chantant Bohemian Rapsody à Londres, à la veille des funérailles de la reine Élisabeth II, pour imaginer un duo musical multipliant les bourdes : Justin’ p’tit malaise .

On a vu Justin Trudeau (Simon-Olivier Fecteau) et Gregory Charles (Normand Brathwaite) entonner avec entrain Et c’est pas fini (un air popularisé par Star académie dans les années 2000), d’Emmanuëlle, en Ukraine, Provocante, de Marjo, en Iran, ou encore Y’a tu d’la bière icitte, de La famille Soucy, à la Coupe du monde de soccer au Qatar, devant un public loin d’être conquis.

À la suite de la vidéo malaisante où ils chantaient du Queen le jour des funérailles de la reine Élisabeth II, Justin Trudeau et Gregory Charles partent en tournée pour répandre les malaises à la grandeur de la planète.

Infoman : la visite du pape au Canada

Chantal Lamarre et Jean-René Dufort n’ont pas pu résister à la tentation de raconter la visite du pape François 1er au Canada dans leurs mots, une formule que l’on connaît bien, mais qui ne cesse de nous faire rire.

Le duo a donc trié sur le volet des scènes peu flatteuses du Saint-Père au Canada, les agrémentant de commentaires pince-sans-rire pour en détourner le sens. Ainsi, on peut voir le pape, la tête entre les mains, se demander combien de jours il reste à son voyage, ou encore se faire mettre [à] l’eau comme une chaloupe alors qu’il s’approche d’un plan d’eau.