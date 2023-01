Immigration francophone en N.-É. : le travail de Clarisse Nga a porté ses fruits

Ça m’a pris par surprise et j’en avais les larmes aux yeux. Toutes ces heures, tout ce temps passé, toute cette énergie que tu donnes à accompagner les nouveaux dans l’intégration et l’inclusion a porté ses fruits , a commenté cette Camerounaise mère de quatre enfants.

Le prix Rodolphe est remis annuellement afin de souligner la contribution exceptionnelle d’une personne en reconnaissant son intégration exemplaire et son engagement dans l’accueil des nouveaux arrivants.

Clarisse Nga a immigré du Cameroun au Canada avec ses quatre enfants. Photo : Radio-Canada

Des appréhensions vite apaisées

Quand elle est arrivée au Canada avec en mains ses diplômes en droit et en science politique, Clarisse Nga avait, de son propre aveu, des appréhensions.

Mais son intégration à la communauté francophone néo-écossaise a été si rapide et si positive qu’elle a décidé à son tour de devenir bénévole.

« C’est important de redonner à la communauté qui nous reçoit pour que d’autres puissent recevoir ce que moi-même j’ai reçu. » — Une citation de Clarisse Nga

Cette recette qu’elle tient à partager est simple. Il suffit de prendre sa culture et l’intégrer à sa nouvelle culture pour en faire un tout.

C’est de prendre du bon dans ce qu’on a tout en embrassant notre nouvelle culture sans oublier celle qui nous représente. Tous les nouveaux immigrants sont invités à s’ouvrir à la nouvelle communauté et, ensemble, marcher pour la réussite et l’ouverture , indique Clarisse Nga.

De nombreux engagements

La récipiendaire du prix Rodolphe 2022 s’est engagée dans la communauté et avec les organismes membres du Réseau en Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse.

Elle a également offert des présentations et des témoignages pour contribuer à l’essor et au développement de la communauté acadienne et francophone, notamment avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire acadien provincial, la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, pour en citer quelques-uns.

Clarisse Nga (au centre) n’a pas caché qu’elle a pleuré de joie quand elle a su qu’elle venait de remporter le prix Rodolphe 2022 de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté

Tout récemment, Clarisse Nga a aussi animé une activité sur l’inclusion des familles immigrantes dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, une activité du Programme de conversations parentales de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse.

Clarisse Nga est un modèle d’intégration et d’engagement et elle est une source d’inspiration pour la communauté acadienne et francophone , souligne la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux.

Un prix hommage

Créé en 2014, le Prix Rodolphe souhaite honorer la mémoire de Rodolphe Adikpéto en reconnaissant son intégration exemplaire et son engagement dans l’accueil des nouveaux arrivants.

Rodolphe Adikpéto est né à Cotonou, au Bénin. Alors qu'il poursuivait ses études postsecondaires en France, Rodolphe a décidé de partir à la découverte de l'Amérique du Nord.

Il a opté pour l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, parce que cette institution lui permettait d'étudier en français et d'apprendre l'anglais en même temps.

Rodolphe Adikpéto a obtenu un diplôme en administration des affaires de l'Université Sainte-Anne et a débuté comme gestionnaire du programme de jumelage pour le Projet immigration francophone Nouvelle-Écosse de la Fédération acadienne.

Il a par la suite accédé au poste de coordinateur provincial de ce projet et y est demeuré jusqu'à son départ en avril 2014 pour lancer sa propre entreprise d’import-export.