La dernière tempête a fait des ravages dans les sentiers de plein air de la Manicouagan

Cela prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois aux divers espaces de plein air dans les environs de Baie-Comeau pour se remettre debout à la suite du passage de la tempête qui a balayé l'est du pays juste avant Noël. Les forts vents et les grandes marées ont fait tomber des dizaines d'arbres et ont grugé le terrain jusqu'à 30 pieds par endroits.