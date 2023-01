Sortie de route mortelle près de Kedgwick

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a été appelée sur la route 17, dimanche, vers 12 h 45. Un camion semi-remorque avait quitté la route et roulé en bas d'une pente abrupte. Le conducteur, seul à bord du véhicule, a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident.

La route 17 a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures, mais elle est maintenant rouverte.

Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès, et une enquête est en cours.

Les accidents mortels en hausse cet hiver

Le maire de la communauté rurale de Kedgwick, Éric Gagnon, rappelle qu'il s'agit d'un accident parmi tant d'autres cet hiver, sur la route 17.

« Les trois quarts des sorties de notre brigade d’incendie pour le mois de décembre, c’est relié à des accidents qui ont eu lieu sur la 17. » — Une citation de Éric Gagnon, maire de la communauté rurale de Kedgwick

La route 17 a fait de nombreuses victimes cette année, dont deux hommes de 20 et 35 ans de Kedgwick, le 4 décembre 2022. Selon des témoins, la route était recouverte de glace en milieu d'avant-midi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le mois dernier, une collision près de Robinsonville a fait deux morts et deux blessés, dont le jeune Ritchie Fournier de Kedgwick. Éric Gagnon et d'autres maires du Restigouche ont eu une rencontre avec le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Jeff Carr, dans le but d'obtenir un meilleur entretien des routes du nord de la province. Une autre rencontre devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Toutefois, la situation demeure troublante, selon Éric Gagnon.

Le problème, c’est qu’il n'y a rien qui a changé. Deux jours après l’accident fatidique, il y a eu un autre face-à-face. Ça n’arrête pas , déplore-t-il. Il dénombre une dizaine d’accidents sur la route 17 depuis le début de l’hiver.

Le maire de Kedgwick, Éric Gagnon. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Éric Gagnon croit que le déblaiement de la route ne se fait pas assez rapidement après une chute de neige ou de la pluie verglaçante.