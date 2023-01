Un jeu vidéo de guerre à l’origine d’une vague de désinformation

Des militaires qui s'affrontent dans des villes incendiées, des avions de combat qui sont abattus par des missiles, des drones qui pulvérisent des chars d'assaut : ces images, plus vraies que nature, sont tirées de jeux vidéo de guerre tel Arma 3.

Des extraits tirés de ce jeu, auxquels sont souvent ajoutés les bandeaux en direct ou dernière heure pour leur donner un aspect plus authentique, ont fréquemment été utilisés dans de fausses vidéos censées représenter l'invasion russe de l'Ukraine.

L'aisance avec laquelle elles trompent le public, et parfois même des chaînes de télévision, inquiète les chercheurs et chercheuses.

C'est un rappel de la facilité avec laquelle on peut duper les gens , a dit à l'Agence France-Presse (AFP) Claire Wardle, codirectrice de l'Information Futures Lab de l'Université Brown, aux États-Unis.

Avec l'amélioration des visuels de jeux vidéo, les images de synthèse peuvent, au premier coup d'œil, sembler vraies, explique-t-elle. Il faut que les gens sachent comment vérifier ces images, en particulier comment examiner les métadonnées, afin que ces erreurs soient évitées, surtout par les médias.

Le cas Arma 3

Arma 3, du studio tchèque Bohemia Interactive, permet de générer divers scénarios de batailles au moyen d'avions, de chars d’assaut et d'armes variées. Plusieurs joueurs et joueuses relaient ensuite en ligne des vidéos de leurs aventures, qui sont parfois détournées.

Bien qu'il soit flatteur qu'Arma 3 simule les conflits modernes de façon aussi réaliste, nous ne nous réjouissons pas qu'il puisse être confondu avec des images de combat réel et utilisé comme de la propagande de guerre , a réagi dans un communiqué un représentant du studio.

« Nous tentons de combattre ces contenus en les signalant aux plateformes, mais ce n'est pas du tout efficace. Pour chaque vidéo retirée, 10 autres sont mises en ligne chaque jour. » — Une citation de Un porte-parole du studio Bohemia Interactive

Ces dernières années, les images d'Arma 3 ont également été utilisées pour illustrer faussement des conflits en Syrie, en Afghanistan et en Palestine, des informations régulièrement dénoncées par les médias de vérification numérique.

Selon Bohemia Interactive, ces détournements ont connu un regain de popularité avec l'invasion de l'Ukraine, parfois surnommée la première guerre TikTok du fait des nombreuses images qui l'illustrent sur les réseaux sociaux.

Des médias se sont aussi laissés berner : la chaîne roumaine Romania TV a présenté en novembre une vieille vidéo d'Arma 3 soulignant qu’elle montrait des combats en Ukraine, et un ancien ministre de la Défense ainsi qu'un ex-chef des renseignements ont tous deux commenté les images comme si elles étaient authentiques.

En février déjà, une autre chaîne roumaine, Antena 3, diffusait par erreur une vieille vidéo d'Arma 3 et invitait le porte-parole du ministère de la Défense à l'analyser, qui s'est contenté de propos généraux sur le conflit.

Des images prolifèrent sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les raisons de relayer ces faux extraits varient.

Je soupçonne les personnes qui publient ces contenus d'être simplement des trolls voulant voir combien de gens ils peuvent piéger , a indiqué à l'AFP Nick Waters, du site d'investigation numérique Bellingcat.

Les internautes qui relaient ensuite ces publications sont, selon lui, des gens naïfs qui tentent d'obtenir de la visibilité ou des abonnements sur Internet.

Étant donné le caractère peu sophistiqué de la désinformation basée sur les extraits d'Arma 3, il est peu probable qu'elle émane du gouvernement, selon les spécialistes.

Pour ces personnes, ces extraits sont plus faciles à vérifier que les hypertrucages (deepfakes en anglais), qui consistent à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images confondantes de réalisme, lesquelles sont de plus en plus employées dans le milieu criminel.