Des bénévoles tentent d’identifier la 4e victime du tueur en série présumé de Winnipeg

Des affiches sont apparues dans le centre-ville de Winnipeg le 1er janvier dans le but d’identifier la quatrième victime du tueur présumé de femmes autochtones. La police ne sait toujours pas qui est cette femme, à qui les aînées autochtones ont attribué le nom de Buffalo Woman, ou Mashkode Bizhiki'ikwe, en attendant de connaître son vrai nom.

Darryl Contois et George Robinson ont pris l’initiative de distribuer 300 affiches, qu’ils ont installées aux différents poteaux trouvés sur leur parcours, dimanche matin, tout en parlant aux gens rencontrés dans la rue et dans les campements. Ils tentent ainsi d’obtenir des renseignements qui pourraient aider à identifier cette femme qui serait, selon la police, la quatrième victime de Jeremy Skibicki.

Nous tentons de rendre justice aux familles, explique Darryl Contois, et de leur dire qu’il y a des gens à Winnipeg pour qui c’est important.

Tout le monde mérite de rentrer chez soi , dit-il.

La police a indiqué en décembre que le meurtrier présumé avait fait une quatrième victime, mais elle n’a pas encore retrouvé son corps et ignore son identité. Le tueur présumé est aussi accusé du meurtre de trois autres femmes autochtones, Morgan Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois.

La police ne dispose que de rares informations sur Buffalo Woman. Elle serait une Autochtone de grandeur moyenne, âgée d’une vingtaine d’années. En décembre dernier, le Service de police de Winnipeg a rendu publiques des images d’un manteau qui serait semblable à celui qu’elle aurait porté au moment de sa disparition.

La police cherche à identifier la quatrième victime de Jeremy Skibicki, notamment en demandant à quiconque aurait vu une femme autochone portant une manteau ressemblant à celui-ci de se manifester. Photo : Service de police de Winnipeg

C’est un manteau réversible de la marque Baby Phat, avec un capuchon muni de fausse fourrure et un logo en forme de chat.

Je demande aux gens que je rencontre s’ils reconnaissent ce manteau, s’ils connaissent la personne qui le portait au mois de mars dernier , explique Darryl Contois.

Darryl Contois n’a pas de lien de parenté avec Rebecca Contois. George Robinson et lui font partie, sur Facebook, du groupe Justice for Buffalo Woman qui a pour but de recueillir des informations permettant de l’identifier.

Pour George Robinson, aller à la rencontre des gens dans la ville est un élément clé pour la réussite de cet objectif. Notre population de sans-abri n’a pas accès à la télévision ou aux réseaux sociaux, dit-il. Si nous ne nous promenions pas avec ces affiches, la plupart ne seraient pas au courant de ce qui s’est produit.

George Robinson ajoute que plusieurs des personnes à qui ils ont parlé dimanche, qu’il s’agisse ou non de sans-abri, n’étaient pas au courant des meurtres.

Darryl Contois indique que 18 personnes ont décidé de les accompagner et de distribuer des affiches, de la rue Main à West Broadway.

Une des affiches apposées sur différents poteaux dans le centre-ville de Winnipeg, dans l'espoir d'identifier Buffalo Woman, disparue en mars dernier, qui aurait été tuée par le tueur en série présumé de Winnipeg, selon la police. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Puisque Morgan Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois fréquentaient les refuges des environs de la rue Main, les deux bénévoles croient que Buffalo Woman s’y rendait aussi.

Une grande partie des gens à qui on parle ne veulent pas avoir affaire à la police, mais ils veulent bien nous parler, explique George Robinson. Alors c’est une bonne connexion entre les gens dans la rue et la police.

Toutes les informations qu’ils recueillent sont transmises aux enquêteurs qui travaillent à retrouver Buffalo Woman, précisent-ils. Leur but est que cette femme puisse être identifiée et que ses restes soient retrouvés, ainsi que les restes des autres victimes du tueur présumé.