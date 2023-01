Las Vegas se prépare à recevoir le CES, la grand-messe des technologies

Des véhicules toujours plus connectés et des appareils et services pour accéder au métavers seront à l'honneur cette année lors du Consumer Electronics Show (CES), l’un des plus importants salons de technologies qui s’ouvre jeudi à Las Vegas.

Du 5 au 8 janvier 2023, le CES va avoir lieu sur plus de 18 hectares (180 000 mètres carrés), des kiosques dans les hôtels aux espaces extérieurs pour les voitures.

Après deux années compromises par la pandémie, ce salon devrait être celui du grand retour des exposants et exposantes, ainsi que des personnes qui souhaitent investir dans les technologies.

En 2021, le CES s'était tenu en ligne, puis, en 2022, il y avait de grandes salles vides, le CES était l'ombre de lui-même , rappelle Avi Greengart.

L'analyste de Techsponential se réjouit à l'idée du retour des foules, des difficultés à circuler et des réunions à huis clos – tout ce qui fait un salon professionnel .

Un programme riche pour les voitures

Au programme de cette année, beaucoup de véhicules (voitures en quête d'autonomie, bateaux et avions électriques, machines agricoles connectées), des gadgets gonflés à l'intelligence artificielle (IA), et une nouvelle catégorie : le Web3, c'est-à-dire la nouvelle génération d'Internet, qui comprend le métavers.

On va avoir l'impression d'être dans un salon automobile , prévient Kevan Yalowitz, directeur des logiciels chez Accenture.

L’organisation a annoncé avoir vendu tous les kiosques du West Hall, l'espace dédié aux entreprises de fabrication et de fournitures automobiles.

Ces entreprises mettront notamment de l’avant leurs logiciels, d’après Kevan Yalowitz. Nous pensons que d'ici 2040, environ 40 % de tous les véhicules sur les routes auront des systèmes d'exploitation informatiques qui peuvent être mis à jour à distance .

Cette évolution va ouvrir la voie à la possibilité pour les développeurs et développeuses de créer des expériences pour les automobilistes, comme pour les adeptes de n'importe quel service numérique.

La bataille du temps

De plus en plus de véhicules vont donc participer à la bataille pour le temps des consommateurs et des consommatrices , un des sujets au cœur du CES 2023, selon l'expert.

On voit apparaître un certain agacement des consommateurs et consommatrices face au nombre de sollicitations. Un tiers des utilisateurs et utilisatrices des principaux services de diffusion a résilié au moins un abonnement en 2022, et cette tendance va continuer , souligne-t-il, citant une étude réalisée par Accenture dans dix pays.

D'où la nécessité pour les diverses plateformes et applications mobiles de proposer des expériences toujours plus irrésistibles, surtout dans le métavers, qui peine à convaincre pour l'instant.

La course au métavers

Le métavers, censé incarner l'avenir du web, consiste en des univers immersifs accessibles notamment par le biais de la réalité virtuelle (RV) ou la réalité augmentée (RA).

C'était déjà un thème dominant du CES en 2022, surtout à la suite du pivot de Facebook, rebaptisé Meta en 2021, vers ces technologies.

Un an après, le géant des réseaux sociaux a investi des dizaines de milliards de dollars dans ses casques de RV Oculus Quest (rebaptisés Meta Quest) et ses plateformes, suscitant l'effroi des portefeuilles, qui y voient un gouffre sans fond.

L’avènement du Web3

La catégorie du Web3 au CES va regrouper les entreprises spécialisées du secteur, et aussi de la chaîne de blocs (blockchain) et des cryptomonnaies. Des spécialistes d’ingénierie espèrent qu'un Internet décentralisé naîtra un jour de ces technologies.

Mais il va peut-être y avoir moins de crypto que prévu à cause de FTX , remarque Carolina Milanesi, de Creative Strategies.

L'implosion de cette plateforme de cryptomonnaies, et l'arrestation de son patron Sam Bankman-Fried, qui avait popularisé les devises numériques, ont en effet conclu une année noire.

Des remous de la pandémie

Les nouveaux produits qui seront présentés au CES ont été conçus pendant la pandémie, selon Avi Greengart, qui s'attend donc à beaucoup d'objets pour faciliter le télétravail.

La santé occupera aussi les esprits, des accessoires connectés jour et nuit, aux dernières innovations au service des médecins urgentistes.

La zone du salon baptisée Eurêka Park doit accueillir quelque 1000 jeunes pousses en provenance de 20 pays. Une délégation française conséquente est prévue, mais aussi des jeunes pousses ukrainiennes et, pour la première fois, africaines, avec des entreprises de la République démocratique du Congo, par exemple.

Quelle que soit leur innovation, la plupart des entreprises exposantes feront valoir leur progrès en matière de développement durable.

Les robots ne seront pas en reste. Les visiteurs et visiteuses croiseront dans les allées des peluches aux grands yeux innocents, des humanoïdes étonnants et des drones très performants.

Je pense que nous allons voir de grandes avancées dans la robotique personnelle, pour la maison, et aussi des démonstrations inspirées de technologies initialement conçues pour les militaires , indique l'analyste indépendant Rob Enderle.

Mais il y aura aussi beaucoup de marchandise bon marché , ajoute-t-il.