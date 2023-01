Jeremiah Green, batteur de Modest Mouse, décédé à 45 ans

Aujourd'hui, nous avons perdu notre cher ami Jeremiah. Il s'est allongé pour se reposer et s'est simplement éteint , selon une déclaration publiée samedi sur les comptes de médias sociaux du groupe.

S'il vous plaît, appréciez tout l'amour que vous donnez, recevez, avez donné et recevrez. Par-dessus tout, Jeremiah était l'amour.

Green était à peine adolescent lorsqu'il a rejoint le groupe Modest Mouse nouvellement formé, qui comptait notamment le chanteur et guitariste Isaac Brock et le bassiste Eric Judy. Modest Mouse était à l'origine basé à Issaquah, dans la banlieue de Seattle, puis s'est installé à Portland.

Son nom provient d'un passage du livre The Mark on the Wall, de Virginia Woolf, dans lequel elle décrit les passants et passantes comme des personnes modestes de couleur souris .

Influencé par Talking Heads et XTC, entre autres, Modest Mouse a fait ses débuts en 1996 et est ensuite devenu une figure de proue du rock indépendant.

Leur premier album s'intitulait This Is a Long Drive for Someone With Nothing to Think About, et ils se sont ensuite forgé une solide réputation auprès de la critique avant de connaître un succès grand public avec leur quatrième album, Good News for People Who Love Bad News, et les simples Float On et Ocean Breathes Salty.

Green a fait une dépression au moment de la sortie de Good News for People Who Love Bad News, en 2004, et a brièvement quitté le groupe. Il était revenu pour des albums plus récents, dont Strangers to Ourselves et The Golden Casket, sorti en 2021.