Kenora tient une rencontre d’urgence sur la violence au centre-ville

La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, semble montrer l’agression d’un propriétaire d’une entreprise locale le 23 décembre.

Des voix s’élèvent pour réclamer que le conseil de ville de Kenora déclare un état d’urgence.

La salle était bondée et plus de 1200 personnes étaient présentes en ligne, selon un conseiller municipal.

Le maire de Kenora, Andrew Poirier, a donné la parole aux membres du public présents. Plus d’une douzaine de personnes se sont exprimées avant que les membres du conseil poursuivent la séance à huis clos.

« Cela va prendre du temps. [...] Ces problèmes ne sont pas survenus du jour au lendemain et ne seront pas réglés du jour au lendemain. » — Une citation de Andrew Poirier, maire de Kenora

Patients et employés effrayés

La Dre Marcia Little est propriétaire d’un bureau de dentiste sur la rue Matheson depuis onze ans. Elle constate que son personnel gère des individus en état d'ébriété qui entrent dans l’établissement en menaçant et en effrayant les employés et les patients tous les jours.

« Nous avons eu droit à des pneus crevés, des entrées par infraction dans les véhicules. Notre stationnement est devenu une poubelle pour les seringues usagées et une toilette publique. Récemment, une fenêtre a été brisée. Un homme a menacé de tuer un de nos réceptionnistes. » — Une citation de Dre Marcia Little

Bien qu’elle comprenne que ces gens souffrent de problèmes de dépendance, Dre Little soutient qu’il faut trouver des solutions pour que les entreprises puissent demeurer ouvertes et sécuritaires.

Certains propriétaires ont affirmé lors de la réunion qu'ils envisagent la fermeture de leurs commerces.

S’attaquer aux racines du problème

Mary Alice Smith, présidente d’une association communautaire créée il y a deux ans pour s’attaquer à la l'itinérance, la santé mentale, la dépendance, la pauvreté et le racisme, Kenora Moving Forward, a encouragé la ville à déclarer un état d’urgence lié à la crise du logement et à la santé mentale.

Le district de Kenora à l'un des taux les plus élevés d’itinérance. Mme Smith précise qu’entre 75 % et 80 % de cette population est Anishinaabe ou Métis.

Elle croit que le racisme est au centre de tout. Les gens veulent rendre à Kenora sa grandeur , ajoute Mme Smith.

Mais pour qui? , se questionne-t-elle avant d’ajouter que ce n’est certainement pas pour les Autochtones.

Lors de la réunion du conseil, Craig Lavand, de la Première Nation Wauzhushk Onigum, a partagé son histoire, lui qui était dans la rue il y a trois ans et qui est maintenant en voie de guérison.

Pour M. Lavand, il faut loger ces personnes en situation d’itinérance et les écouter. Il se désole de les voir traitées sans compassion et avec violence.

« Fermez les magasins de spiritueux, arrêtez de donner des médicaments sur ordonnance. Ouvrez des centres de traitements, ouvrez plus de lits. Ces gens ont besoin d’être logés. » — Une citation de Craig Lavand

Le taux de SIDA monte en flèche

Le conseil municipal a également eu droit à une mise à jour du taux de SIDA dans la communauté.

Le médecin Dr Jonny Grek dit que le SIDA est en progression fulgurante avec quinze cas rapportés lors des 9 derniers mois.

Aucun nouveau cas diagnostiqué n'avait pourtant été rapporté en 8 ans, a-t-il précisé durant la réunion. Cette augmentation découlerait du partage des seringues entre les consommateurs, selon lui.

Le bureau de santé publique du Nord-Ouest a relevé une augmentation de surdoses mortelles liées aux opioïdes dans la région : en 2021, 31 personnes en sont mortes, soit une augmentation de 82 % comparativement à 2020.

Le Dr Grek a présenté au conseil le besoin criant de développer un programme de distribution de seringues, une stratégie de réduction des méfaits et d’ouvrir un site de consommation supervisée.

À la suite de cette séance, les conseillers ont décidé de mettre en place trois mesures :

Engager un coordinateur de sécurité et de bien-être communautaires;

Aller de l’avant avec le réaménagement du plan sur la sécurité et le bien-être communautaire;

Demander à la PPO d’augmenter les patrouilles à pied et en voiture au centre-ville.

Avec les informations de Sarah Law, de CBC