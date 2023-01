Des records de chaleurs tombent dans les Maritimes

Certaines régions du Nouveau-Brunswick ont pulvérisé d’anciens records par plusieurs degrés. C’est le cas à l’île Miscou où l’ancien record de 2,5 degrés Celsius a été détruit par une température de 6 degrés.

Avoir un record battu par… plus de trois degrés pour un record de température élevée pour le 31 décembre, c'est assez incroyable, en fait , a affirmé dimanche Jim Abraham, président de la Société canadienne de météorologie et d'océanographie.

Sur l’île de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, le thermomètre a indiqué plus de 10 degrés le 1er janvier. Le précédent record était de 9,7 degrés et datait de 2007.

Des records sont tombés au cours de la fin de semaine, mais c’est tout le mois de décembre qui a été beaucoup plus chaud en moyenne que la normale selon M. Abraham. Autres que Moncton, la plupart des localités ont également connu des chutes de neige inférieures à la normale, selon M. Abraham.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les conditions de jeu sont exceptionnelles sur les terrains de golf d'Halifax en cette période de l'année. Photo : Gracieuseté

En fait, dans la région de Halifax en Nouvelle-Écosse, les terrains de golf font de bonnes affaires en raison de l’absence de neige. Dimanche, le mercure a frôlé 13 degrés dans la région. L’ancien record était de 11,7 degrés et datait de 1887.

Selon M. Abraham, les Maritimes connaissent en moyenne des températures plus chaudes en raison du changement climatique, mais les records de samedi sont davantage liés à une tendance qui s’est dessinée en décembre caractérisée par un creux froid dans l'Ouest canadien et de l'air plus chaud dans l'Est.

Jason Sheppard, météorologue pour Environnement Canada, a expliqué qu'il y a une tendance anormale au réchauffement en cette période de l'année, causée par une masse d'air qui s'est déplacée depuis la région de la Floride, apportant des températures douces.

Selon le météorologue, le Nouveau-Brunswick risque de voir des hausses de température ici et là au cours de la saison. Il est normal selon lui d’avoir quelques jours au cours de l’hiver où le mercure passe au-dessus du point de congélation.