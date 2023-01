Une ancienne église de Yarmouth convertie en centre d’aide

Mike Wedge explique que lui et d’autres membres d’un groupe appelé Acts of Kindness cherchaient un moyen de soutenir le travail de la banque alimentaire locale ainsi que d’autres organisations communautaires.

Alors qu’ils commençaient à parler d’un lieu d’accueil possible pour leurs efforts, la conversation s’est orientée vers l’ancienne église Rose of Sharon sur la rue East.

C’est un bâtiment patrimonial qui a une histoire fantastique , a déclaré Mike Wedge lors d’une récente visite du site.

Ouverte au public en 1877, l’église a cessé d’être utilisée comme lieu de culte il y a plusieurs années.

Depuis, le temps et les éléments n’ont pas été tendres avec le bâtiment.

Des trous dans le toit ont fait en sorte que l'intérieur du bâtiment a été exposé aux intempéries. Il y des trous dans le plancher et les murs sont moisis. La fondation d'un coin de l'édifice s’effondre.

L'ancienne église Rose of Sharon à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, est en cours de rénovation dans le but d'offrir des repas chauds et d'autres services sur le site. Photo : Radio-Canada

Ce bâtiment a besoin de tout , affirme M. Wedge.

Sans se décourager, lui et d’autres bénévoles ont vu dans l’ancienne église un endroit idéal pour servir des repas chauds et peut-être même offrir aux personnes dans le besoin un endroit où prendre une douche et d’autres services. Il a contacté les administrateurs de l’église pour leur soumettre son idée et a constaté qu’ils étaient réceptifs.

L’oncle de Vanessa Fells, Michael, était le dernier pasteur de l’église et, avant lui, son grand-père dirigeait les services. Elle a déclaré que la famille était satisfaite de la proposition.

Non seulement l’idée d’aider des personnes dans le besoin leur a plu, mais ils ont également saisi l’occasion de préserver une structure ayant des liens profonds avec la communauté noire de la ville.

« Nous voulons nous assurer qu’elle n’est pas perdue, car il est important que les gens connaissent et comprennent l’histoire de la communauté noire de Yarmouth qui existe depuis des centaines et des centaines d’années. » — Une citation de Vanessa Fells, membre de la communauté

Bien qu’il reste beaucoup de travail à faire avant que le bâtiment ne soit entièrement rénové, Mike Wedge et d’autres bénévoles ont déjà offert deux repas depuis le bâtiment, avec des aliments préparés dans un autre établissement. Il a de grandes ambitions pour ce qui pourrait un jour se passer ici.

L’objectif — même si les gens me disent d’être prudent à ce sujet — mais mon objectif est de servir un repas chaud tous les jours de l’année depuis ce bâtiment , dit-il

Il espère que cela pourra se faire grâce à des personnes qui accepteront de préparer le repas une journée par an à leur tour.

Selon Vanessa Fells, il faut saluer le fait que le groupe de bénévoles reconnaisse l’importance de l’église pour la communauté et qu’il aborde les choses dans un esprit de collaboration.

Un conseil d’administration sera créé pour superviser le site d’une manière qui permettra également d’enseigner aux générations futures l’histoire de l’église.

Madame Fells, qui a de bons souvenirs des étés passés à l’école biblique offerte par l’église, a déclaré qu’elle étudiait la possibilité d’un soutien gouvernemental pour un site qui était autrefois un lieu de rassemblement central pour la communauté et qui pourrait un jour reprendre ce rôle, mais d’une manière différente.

Avec les informations de Michael Gorman, CBC News.