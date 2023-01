Des propriétaires d’Ottawa frustrés par l’impôt sur les logements vacants

Le conseil municipal a adopté l’impôt sur les logements vacants au printemps dernier, dans le but d'augmenter le nombre de logements abordables en pénalisant les logements habitables qui restent vides six mois ou plus par an.

Cette taxe ne s'applique pas aux résidences principales, mais les propriétaires qui oublient de cocher la bonne case à la mi-mars de chaque année risquent de payer des frais de retard de 250 $ - qui sont annulés pour 2023 - ou peut-être des milliers de dollars en taxes, selon le pourcentage imposable d'une propriété.

Tom Ryan n'a pas apprécié la lettre qu’il a reçue en novembre dernier.

Ils nous imposent une mesure, alors que selon mon interprétation de notre système de justice, vous êtes innocent jusqu'à ce que votre culpabilité soit prouvée. Là, ça implique que je suis coupable jusqu'à ce que je prouve que je suis innocent , estime le résident de Vanier, qui est propriétaire de sa maison depuis le début des années 1990.

C'est une lettre de ce type qu'a reçue Tom Ryan. Photo : Gracieuseté

Cette lettre a été envoyée aux propriétaires d’Ottawa, en novembre. La Ville prévoit d'en envoyer une autre, en janvier.

M. Ryan est l'un des nombreux résidents à avoir exprimé leur inquiétude auprès de CBC .

S’il se dit en accord avec l’objectif de la taxe, sa mise en œuvre et la facturation par défaut le dérangent. Selon lui, la Ville devrait plutôt se fier aux données des factures municipales pour déterminer si une maison est vacante.

Comme dans d'autres villes du Canada

Un sentiment que partage l'Association des petits propriétaires d’Ottawa.

Son fondateur, Tony Miller, soutient lui aussi l'objectif global de la taxe, mais il estime que celle-ci comporte bien des défauts, car une grande partie de ce qu'elle espère accomplir est déjà prise en charge par d'autres lois municipales, provinciales et fédérales.

Cela comprend à la fois le règlement sur la location à court terme d'Ottawa et la taxe provinciale sur les acheteurs de maisons étrangers, énumère-t-il.

Les logements vacants comme celui-ci pourraient être assujettis à la taxe, mais selon certains experts, la mesure sera insuffisante pour faire face à la pénurie de logements. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

La Ville de Vancouver a mis en place une taxe de 1 % en 2017, qui a progressivement augmenté depuis. Cela a rapporté 32 millions de dollars pour construire des logements abordables et permis de restituer plus de 4000 maisons aux résidents.

Toronto introduira une taxe similaire cette année, et Hamilton suivra en 2024.

En plus de ne pas couvrir les résidences principales, la taxe d'Ottawa comporte d'autres exemptions, notamment pour les propriétaires décédés ou hospitalisés ou qui se trouvent dans des foyers de soins de longue durée.

La Ville prévoit de générer 25 millions de dollars de revenus nets au cours des cinq premières années grâce à cette nouvelle taxe. L'argent servira ensuite à financer des logements abordables.

Pas de solution miracle

Certains experts jugent toutefois que le paysage immobilier d'Ottawa n’a rien de comparable avec les grandes villes précédemment citées.

Si toutes les prétendues unités vides disparaissaient et étaient louées, cela ne ferait qu’une toute petite différence. Ça apparaîtrait à peine statistiquement en termes de manque d'unités au Canada , estime Ian Lee, professeur agrégé à la Sprott School of Business de l'Université Carleton.

Conseillère en politique du logement à Ottawa, Carolyn Whitzman reconnaît que si la taxe mise en place à Vancouver a permis de libérer un certain nombre de logements, il n'y a pas de solution miracle .

Ce ne sera pas une source de revenus qui permettra de construire des milliers et des milliers de logements abordables, mais ça fait partie des mécanismes que les villes envisagent.

Ce qu'Ottawa a en sa possession, poursuit-elle, c'est beaucoup de terrains appartenant au gouvernement - dont la plupart sont proches du train léger - et qui pourraient être utilisés pour construire des logements abordables.

Un délai suggéré

En décembre, le conseiller d'Orléans Est-Cumberland, Matthew Luloff a évoqué l'idée de retarder d'un an l’entrée en vigueur du nouvel impôt, affirmant que les gens sont confus et en colère .

J'ai des résidents qui s'occupent de personnes qui paient des impôts, mais qui souffrent de démence, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont imposés , a raconté M. Luloff au conseil.

Theresa Kavanagh a voté en faveur de cette taxe, en 2021, après avoir entendu des résidents parler de propriétés vides et tombant parfois en ruines. Photo : Radio-Canada / Mélanie Campeau

La conseillère du quartier Bay, Theresa Kavanagh, continue de soutenir cette mesure, après avoir entendu un nombre significatif de plaintes de résidents contrariés par le nombre de maisons vides et laissées à l’abandon.

Elle dit toutefois comprendre la peur et la confusion qui entourent cette nouvelle imposition. Et avec les premiers avis seulement envoyés en novembre, un processus d'apprentissage est nécessaire, dit-elle, tant pour les résidents que pour la Ville.

Je ne veux pas voir des gens punis par inadvertance pour avoir simplement oublié [de remplir le document] ou quelque chose comme ça , a-t-elle réagi. Je veux m'assurer que tout se passe le mieux possible.