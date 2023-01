Une trentaine de paroisses annexées dans la région

À la suite de ce changement, le diocèse de Chicoutimi compte dorénavant 28 paroisses au lieu des 63 dénombrées en 2022.

Le but de ces changements est de réduire la taille de l'administration dans certains secteurs avec la diminution des revenus et des ressources humaines depuis quelques années, en plus du nombre de fidèles qui est en décroissance.

Les annexions ont pour objectif de permettre d’être plus dégagé de l’administration temporelle des biens pour pouvoir se concentrer le plus possible à la mission de l’Église , a expliqué l’évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay.

Monseigneur René Guay. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

De plus, il y aura désormais une seule assemblée de fabrique pour les paroisses annexées. Les lieux de culte demeurent ouverts et les équipes pastorales continueront d’offrir leurs services.

Le diocèse de Chicoutimi précise également que le budget et les avoirs de chaque communauté formant la fabrique seront gérés séparément pour une période minimum de cinq ans.

Ce processus de réorganisation s’était amorcé en 2020 puis s’était poursuivi à l’automne 2021 avec des rencontres d’information auprès des différentes instances de chaque unité pastorale. Une deuxième phase d’annexion est prévue en 2024.

Avec les informations de Philippe L'Heureux et de Roby St-Gelais