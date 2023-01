Bientôt une version numérique des cartes d’identité à Terre-Neuve-et-Labrador

Selon la ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., Sarah Stoodley, cette carte permettra aux gens de prouver leur identité en transmettant moins de données personnelles aux autorités.

À titre d'exemple, elle explique qu’à l'heure actuelle, les gens doivent présenter une carte physique montrant leur photo, leur date de naissance, leur adresse et le numéro de leur permis de conduire s'ils veulent acheter une bouteille de vin à la Société des alcools.

« C'est beaucoup d'informations. Tout ce qu’on a vraiment besoin de voir est la photo et que le gouvernement nous donne le feu vert pour acheter de l’alcool. » — Une citation de Sarah Stoodley, ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L.

La conception de la carte d’identité virtuelle est en cours, selon Mme Stoodley. Mais elle affirme qu’elle pourrait être téléchargée, comme le passeport vaccinal, et montrerait tout simplement la photo de la personne et un symbole, comme une coche verte, pour confirmer qu'elle est adulte.

L’application pourrait également être utilisée pour avoir accès aux services gouvernementaux en ligne, selon la ministre. En Colombie-Britannique, une province qui a déjà créé une carte d'identité téléchargeable pour ses citoyens, l'application BC Services Card permet aux citoyens de consulter leur dossier de santé et de demander un prêt étudiant.

Sarah Stoodley souligne que le programme serait facultatif et que les cartes d’identité physiques ne vont pas disparaître. Mais elle croit que la population s’est montrée ouverte à l’utilisation de nouvelles technologies, comme le passeport vaccinal, pendant la pandémie.

La sécurité des données remise en question

Si la ministre Sarah Stoodley souligne les avantages d’un nouveau système d’identité numérique, des commissaires à la protection de la vie privée se posent bien des questions sur la protection des données.

Après une rencontre à Saint-Jean (T.-N.-L.) en octobre, les commissaires provinciaux et fédéral à la protection de la vie privée ont demandé aux gouvernements de respecter pleinement le droit à la vie privée et à la transparence dans le cadre de la conception et de l’utilisation de ce qu’ils appellent le nouvel écosystème d’identité numérique au Canada .

Selon eux, les systèmes d’identité numérique doivent être facultatifs et accessibles à tous. Ils ne devraient pas forcer les gens à s’identifier lorsque cela n’est pas nécessaire pour obtenir un produit ou un service.

Contre le vol d'identité et la fraude

Les commissaires soutiennent également que les données recueillies et transmises doivent aussi se limiter au minimum nécessaire et que les activités des utilisateurs ne devraient faire l’objet d’aucune surveillance.

Le gouvernement de la Saskatchewan, qui avait annoncé son propre programme de carte d’identité numérique, a mis le programme sur pause. Photo : SGI

Plusieurs provinces ont enregistré des cyberattaques dans les dernières années et les commissaires soulignent que les systèmes d’identité numérique doivent être protégés contre le vol d’identité et la fraude.

En plus, ils estiment que les gouvernements doivent être transparents quant à l’utilisation de ces systèmes et s'assurer que des agents indépendants puissent surveiller ces nouveaux programmes.

Le gouvernement de la Saskatchewan, qui avait annoncé son propre programme de carte d’identité numérique, a mis le programme sur pause en attendant l’analyse des systèmes établis dans les autres provinces.

Avec les informations de Rob Antle, CBC