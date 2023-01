Un club de femmes en Alberta est toujours actif 100 ans après sa création

Un club de femmes, chargé d’histoires, a fêté ses 100 ans dans une zone rurale de l’Alberta. En 1922, des femmes vivant près de la jeune communauté agricole de Warwick, située près de Vegreville, à environ 110 km à l'est d'Edmonton, ont formé un club.

Un centenaire plus tard, le Warwick Ladies Club est toujours actif, avec des rencontres mensuelles, en général dans les foyers des unes et des autres. En décembre, lors de leur fête annuelle pour Noël, les femmes ont partagé leurs moments préférés.

Je n'aurais jamais rêvé de rester dans ce club aussi longtemps , déclare Jean Hughston, qui a rejoint le club en 1959 et qui est la membre la plus ancienne. Elle raconte que sa belle-mère, Ada Hughston, a créé le club avec des voisines pour soutenir des causes dans leur communauté.

Il y a des années, les femmes organisaient des parties de cartes, des danses et des jeux de bingo à l’école Fairwood, que Jean Hughston fréquentait quand elle était enfant.

Au fur et à mesure des années, la cotisation annuelle est passée de 25 cents à 20 $. Le groupe, qui compte 22 membres actives, organise un pique-nique estival annuel en juin et se réunit pour un repas une fois par an.

C'est important parce qu'en tant que communauté, nous devons garder les hommes sur le bon chemin , explique Olga Jamison, membre du club depuis 40 ans. Elle assure que le club a collecté des fonds pour de nombreuses initiatives caritatives, notamment la recherche contre le cancer, et qu’il est parfois intervenu pour aider des personnes en difficulté.

Wilma Cherniawsky se remémore que Jean Hughston l'a convaincue de rejoindre le club en 1969, alors qu'elle élevait quatre jeunes enfants. À l’époque, dit-elle, c'était un plaisir de sortir de la maison, de passer du temps chez quelqu'un d'autre et de rencontrer toutes les femmes de la région, alors elle a continué à y retourner. C'est très important pour le tissu social de notre communauté.

La secrétaire du club, Peggy Lobay, qui l’a rejoint en 1993, dit être fière de faire partie d'un groupe de femmes aux origines et aux valeurs diverses.

Lors de leur dernière rencontre, les membres ont discuté de la nécessité de remplacer la fournaise de la salle communautaire de Warwick et ont recueilli des dons pour la banque alimentaire de Vegreville.

Les membres croient que leur club est l'un des plus anciens clubs féminins de la province. En 2022, le Forshee Ladies Group, âgé de 103 ans, a quant à lui célébré son centenaire un peu en retard.

Avec les informations de Madeleine Cummings