Un radiateur portatif suspecté d’avoir causé l’incendie d’un duplex à Saskatoon

Les pompiers disent être intervenus sur un incendie peu après 13 h, au nord-ouest du centre-ville. À leur arrivée, le duplex était en flammes.

Des flammes et de la fumée étaient visibles depuis les fenêtres et les avant-toits, les pompiers ont commencé à éteindre le feu de l'extérieur tout en entrant dans la structure , détaille un communiqué. Trois camions de pompiers, une grande échelle, une unité de sauvetage et le chef de bataillon ont été mobilisés jusqu’à 16 h 35.

Deux résidents ont pris la fuite après avoir entendu les détecteurs de fumée, et un total de trois occupants ont été relogés par les services sociaux. D'autres personnes ont pu rester chez des amis, selon le communiqué.

Selon un enquêteur, le duplex a subi une panne de fournaise le 23 décembre et des radiateurs portatifs ont été offerts aux résidents pendant la réparation de la fournaise.

L'enquêteur ajoute que la fournaise était réparée et fonctionnait au moment de l'incendie, mais que les radiateurs étaient toujours utilisés et que des matériaux combustibles à proximité d'un radiateur ont pris feu dans une chambre à l'arrière.

Alors que la séparation coupe-feu entre les deux unités du duplex a empêché le feu de détruire la deuxième résidence, le pylône électrique a brûlé et le courant n'avait pas été rétabli vendredi soir.