Un caméraman tout en blanc attire l’attention au Championnat mondial de hockey junior

La dernière chose que Nathan Eidse désire, et il l'affirme clairement, c'est que les projecteurs soient tournés vers lui. Et pourtant, c'est le cas : à chaque pause commerciale, lors de chaque célébration qui suit un but, après chaque victoire, après chaque défaite. Vêtu de blanc de la tête aux pieds, le caméraman sur patins attire l'attention au Championnat mondial de hockey junior à l'intérieur du Scotiabank Centre de Halifax.

Je suis bien conscient que je possède le meilleur siège dans l'édifice, a reconnu Nathan Eidse entre deux récents matchs. C'est pas mal agréable de se retrouver au milieu de tout.

L'homme de 39 ans, qui est originaire de Rosenort, au Manitoba, zigzague sur la patinoire pendant les arrêts de jeu pour offrir une perspective intime et rapprochée des prochaines étoiles du hockey.

Il va chercher des images sympathiques des gars, a déclaré le défenseur Brandt Clarke, d'Équipe Canada. Je l'ai vu presque se faire foncer dedans. Lorsque j'ai marqué contre l'Allemagne, j'ai souri pour lui.

Nathan Eidse s'installe au banc des punitions et saute dans la mêlée, lors de situations spécifiques qui ont obtenu l'aval de la Fédération internationale de hockey sur glace, dès que le sifflet se fait entendre.

Ce pigiste de Winnipeg, qui travaille principalement lors de la télédiffusion de matchs de hockey et de football au réseau TSN, a noté que l'échauffement d'avant-match est le seul moment où les joueurs changent leur comportement. Ils s'amusent un petit peu plus avec la rondelle , a-t-il précisé.

Nathan Eidse se mêle à ces sessions à la fois chaotiques et ordonnées où chaque joueur a sa routine et où les dangers potentiels sont nombreux.

On touche du bois, je n'ai encore jamais été frappé par une rondelle, a-t-il fait remarquer. J'essaie de longer la ligne rouge le plus possible. Puis, je choisis mes moments et je me lance.

Nathan Eidse peut se retrouver à quelques centimètres d'un gardien de but qui effectue ses étirements, ou tout près d'un joueur particulièrement habile avec la rondelle, comme le phénomène canadien Connor Bedard.

La première fois, c'est étrange, a reconnu l'attaquant autrichien Vinzenz Rohrer. Je lui lève mon chapeau. Il réussit toujours à se faufiler entre tout le monde.