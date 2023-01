Benoît XVI, un pape sous-estimé

Comment Benoît XVI, mort samedi à l’âge de 95 ans , a-t-il marqué l’Église catholique? Quel sera l’impact de son décès sur son successeur et sur cette institution? Nous avons posé ces questions à Romilda Ferrauto, du bureau de presse du Saint-Siège. Longtemps rédactrice en chef de la rédaction française de Radio Vatican, elle a couvert le pontificat de Benoît XVI.

Comment décririez-vous la réaction à la mort de Benoît XVI?

Je dirais que la réaction a été assez surprenante puisqu'on a eu l'impression, pendant les années qui ont suivi sa renonciation, qu'il y avait un certain effacement de ce pape, à la faveur aussi d'un pape très charismatique qui est le pape François.

Ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions très profondes et très touchantes qui ont suivi l'annonce de son décès. Ce qui veut dire qu'en fait, son pontificat a marqué l'Église catholique, contrairement à ce qu'on a pu penser.

Vous faites référence au fait qu’il attirait moins l’attention que Jean-Paul II ou encore que le pape François?

Jean-Paul II et François sont – ou ont été – des papes très médiatiques et très charismatiques, ce qui n'était pas le cas de Benoît XVI, et ils le savaient.

Mais en même temps, on aurait tort de croire que Benoît XVI a été un pape de transition entre deux grands papes. C'est faux et c'est l'impression erronée qu'on a pu avoir en regardant son pontificat de manière un petit peu superficielle et, j'ose le dire, parfois caricaturale.

Au fond, Benoît XVI a préparé le terrain de François. C'est vrai qu'ils sont très différents. C'est vrai qu'on peut les voir presque à l'opposé, ce qui serait, là aussi, une simplification. Ils sont très différents par tempérament, par culture, par certains choix aussi et par certaines perspectives de leur pontificat. Mais en même temps, Benoît XVI a préparé le terrain, y compris avec sa renonciation.

Romilda Ferrauto, consultante auprès du bureau de presse du Saint-Siège Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

De quelle manière a-t-il préparé ce terrain?

Ça peut paraître étonnant parce que c'était un homme issu de la curie, vraiment un homme de l'appareil. Mais en même temps, parce qu'il connaissait l'appareil, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait changer.

Deux dossiers en particulier l'ont préoccupé, les deux dossiers que François continue à suivre. D’abord, la lutte contre les abus et surtout le silence qui a entouré les abus. Parce que c'était pour lui le plus grand scandale. Et puis l'assainissement des finances.

Donc, deux dossiers très difficiles qui lui ont valu aussi beaucoup d'ennemis, [deux dossiers] que François a poursuivis en les développant. Donc ça, c'est vraiment la continuité entre Benoît XVI et François.

Ces dossiers n’ont-ils pas aussi miné le pontificat de Benoît XVI?

C'est juste. Parce que Benoît XVI a déblayé le terrain en prenant certaines mesures très concrètes. Il ne s'est pas contenté de dénoncer, de parler.

Les débuts ont été très difficiles pour lui, et donc, son pontificat a été douloureux. Pas seulement pour ces deux dossiers-là. Il y a eu d'autres dossiers douloureux.

Ç'a été un pontificat incompris aussi, malheureusement, [à cause de] la personnalité complexe de Benoît XVI, un homme un peu réservé et timide qui ne se livrait pas facilement. On comprend donc qu'il n'ait pas été compris par tout le monde.

Au lendemain de la mort de Benoît XVI, les fidèles se recueillent et des cérémonies s’organisent pour lui rendre un dernier hommage. Après un demi-siècle d’influence sur l’Église Catholique, son décès marque aussi la fin d’une cohabitation inusitée entre deux papes. Le pontificat de François pourrait bien prendre un nouveau tournant. Un reportage de Raphaël Bouvier-Auclair.

Sa décision de renoncer à ses fonctions en 2013 a elle aussi été marquante. Était-ce un geste révolutionnaire?

Absolument, c'est vraiment un geste révolutionnaire. Vous avez raison d'employer ce terme et c'est là, justement, qu'on voit bien que Benoît XVI était loin d'être un pur conservateur.

C'était un homme attaché à la doctrine, aux principes non négociables, ce qui l'a caractérisé. Il est apparu très rigide. Mais en même temps, c'est un homme qui a eu le courage de faire un geste que personne n'avait fait depuis six siècles.

D'ailleurs, son geste, souvent, n'a pas été compris par les catholiques. Il a été vu comme une trahison, comme l'action d'un pleutre, d'un homme qui n'a pas eu le courage d'affronter la tâche qui lui revenait. Mais ce n'est pas ça.

Pendant près de neuf ans, François et Benoît XVI se sont côtoyés au Vatican. Que signifie le décès de ce dernier pour le pape actuel?

Il est évident que, malgré leurs excellents rapports, il ne faut pas oublier que c'est le pape François qui a demandé qu’on prie pour lui et révélé que Benoît était à l'agonie.

Le pape François a été le premier à lui rendre visite après sa mort. Il y a eu vraiment un respect réciproque très clair entre ces deux hommes très différents.

« Je suis certaine – ça n'engage que moi – que la présence de Benoît XVI a pu freiner certains gestes de François [...]. Il y a peut-être des choses qu'il n'a pas osé faire par respect pour son prédécesseur. » — Une citation de Romilda Ferrauto, du bureau de presse du Saint-Siège

Que n’aurait-il pas osé faire? Avez-vous un exemple?

Ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c’est justement [le choix de] légiférer ou d'encadrer la démission d'un pape. Est-ce que le prochain démissionnaire restera au Vatican? Sera-t-il appelé "pape émérite"? Continuera-t-il à porter la soutane blanche?