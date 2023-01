Une quarantaine de Madelinots se jettent à l’eau pour une Vague d’espoir glacée

L'événement a pour objectif de recueillir des fonds afin d’améliorer la qualité des soins de santé pour les patients de l'archipel atteints de cancer et leurs proches. Les dons sont remis au fonds Francine-Daigle de la Fondation santé de l'archipel.

Malgré la pluie, l'ambiance était à la fête.

L'une des organisatrices, Christine Richard, remarque que l’événement gagne en popularité d'année en année. Ce n’est plus seulement local, des gens de partout viennent se saucer avec nous. Les gens recrutent des amis et ne manquent pas l’occasion de venir se baigner le 1er janvier , constate-t-elle.

Dimanche après-midi, l'organisation avait amassé 16 000 $ et continuait toujours à recevoir de nouvelles sommes, mentionne-t-elle. L'organisatrice s'en réjouit puisque l'objectif initial était de 15 000 $.

Vague d'espoir organise sa sixième baignade en eaux glacées aux Îles ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Vague d'espoir organise sa sixième baignade en eaux glacées aux Îles. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Je suis certaine que les sous vont continuer de monter. Si je me fie à l’année dernière, le jour de la baignade on avait 11 500$ pis à la fin de la levée de fonds [jusqu’à la mi-janvier], on a fini avec 21 000 $ , souligne-t-elle.

« C’est magnifique de voir à quel point Vague d’espoir parle au monde. On le voit chaque année, des personnes ou leur famille ont de nouveaux diagnostics de cancer puis cet élan de solidarité leur fait beaucoup de bien au cœur et leur donne du courage. » — Une citation de Christine Richard, coorganisatrice de Vague d'espoir

Cette saucette madelinienne est née en 2018 pour honorer et célébrer la mémoire de Jean Richard, décédé des suites d’un cancer en 2017. Ses trois enfants ont transformé la baignade hivernale à laquelle lui et ses proches s’adonnaient pour le plaisir à chaque début d’année en un événement caritatif rassembleur.

Jamais notre père n’aurait pu imaginer qu’on en serait où nous en sommes aujourd’hui. Avec les années on a ramassé plus de 60 000 $, ce qui est assez incroyable , s’exclame Mme Richard.

Aux yeux de l'une des organisatrices, Christine Richard, Vague d'espoir est devenue une tradition aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Photo : Facebook Vague d'espoir

Le comité d’organisation a bien l'intention de perpétuer la tradition. Selon lui, c'est l’une des meilleures façons de débuter la nouvelle année.