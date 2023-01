Homicides à Ottawa en 2022 : près de la moitié des victimes étaient des femmes

Six femmes et une adolescente ont été tuées en 2022 à Ottawa, ce qui représente près de la moitié des 16 victimes d’homicides. La police parle d’une augmentation "significative".

Toutes les femmes victimes étaient racialisées ou autochtones.

Certains organismes estiment que, si toutes ces histoires sont différentes, elles ont toutefois un dénominateur commun. Elles montrent toutes à quoi peut ressembler la violence envers les femmes, surtout dans un contexte pandémique qui exacerbe les situations difficiles auxquelles de nombreuses femmes sont confrontées.

[Les statistiques] nous ont montré avant la pandémie, et même après, que les femmes racialisées, les femmes noires, les femmes autochtones et les personnes non binaires sont plus à risque , a déclaré Pamela Twagirayezu, membre de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes.

La pandémie nous a montré très, très clairement qu'il y a des membres de notre communauté qui vivent malheureusement des vies différentes à huis clos.

La hausse du nombre de femmes parmi les victimes d'homicides à Ottawa inquiète la police et les organismes contre la violence faite aux femmes. Photo : Nadine Shaabana/Unsplash

L'Unité des enquêtes spéciales, le chien de garde des services policiers en Ontario, a enquêté sur un seul des 16 homicides qui se sont produits à Ottawa.

La police d’Ottawa a enquêté sur les 15 autres homicides et sept victimes étaient des femmes, ce qui constitue une hausse significative selon l'inspecteur Tim Hodgins, de la direction des enquêtes majeures du Service de police d’Ottawa (SPO).

Le Service de police d'Ottawa a constaté une hausse prononcée de la présence de femmes parmi les victimes d'homicides. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Au cours des dernières années, statistiquement, environ un quart de nos victimes d'homicide étaient des femmes. Donc cette année, c'est considérablement plus élevé que cela , a déclaré Tim Hodgins.

En 2021, il y a également eu 16 homicides, mais seulement deux victimes étaient des femmes.

Plusieurs types de féminicides

Selon l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation (OCFJR), les meurtres de femmes et de filles à l'échelle nationale ont augmenté de 26 % entre 2019 et 2021.

89 % des auteurs présumés de ces meurtres étaient des hommes.

L’ OCFJR , qui documente et étudie les cas où les femmes sont tuées parce qu’elles sont des femmes et vise à mettre fin à cette violence, définit le féminicide comme le meurtre d'une ou de plusieurs femmes, principalement par des hommes, parce qu'elles sont des femmes.

Le groupe fait également la distinction entre les féminicides intimes et non intimes, mais affirme que les types peuvent se chevaucher.

Le féminicide du partenaire intime est le meurtre de femmes par un partenaire actuel ou ancien, quel que soit son sexe.

Deux des sept femmes d'Ottawa auraient été tuées par des partenaires actuels ou anciens, tout comme une autre victime qui était un homme âgé.

La famille et les amis de Marie Gabriel ont déclaré à CBC que la jeune femme de 24 ans avait été piégée dans une relation violente avec un homme plus âgé lorsqu'elle a été battue à mort fin mars 2022. Photo : Gracieuseté : Andy Stone

Marie Gabriel, 24 ans, a été battue à mort à l'intérieur de sa maison du chemin Heatherington Road. L’accusé est le père de ses deux jeunes enfants – un homme avec qui sa famille dit qu'elle était piégée dans une relation violente.

Elle s’était rendue dans un refuge, a déclaré sa famille, et vivait dans un logement communautaire tout en essayant de conclure un accord de garde partagée.

Yu Kun Xie, âgée de 78 ans, aurait été battue par son petit ami de longue date le 16 septembre et serait décédée le lendemain.

Au-delà des partenaires intimes

L’ OCFJR surveille également le féminicide non intime , qu'il définit comme impliquant le meurtre de femmes par une personne avec qui elles n’ont pas eu de relation intime . Cela peut inclure des membres de la famille ou des étrangers.

Le 31 octobre, la police a retrouvé le corps sans vie de Kieu Lam, qui était âgée de 88 ans. Elle aurait été tuée par ses deux filles adultes.

L’Office canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation décrit également le féminicide sexuel comme des cas où les violations sexuelles et les violences sexuelles entraînent la mort d'une femme ou d'une fille .

Savanna Pikuyak, une jeune femme inuk du Nunavut, a déménagé à Ottawa en septembre 2022 pour commencer un programme au Collège Algonquin. Elle a été retrouvée morte trois jours plus tard. Photo : Gracieuseté Sheba Pikuyak

Le 11 septembre, Savanna Pikuyak, 22 ans, a été poignardée à mort par son colocataire. Elle avait quitté le Nunavut pour Ottawa trois jours plus tôt, après avoir répondu à une annonce sur Facebook pour une chambre à louer dans l'ouest de la ville.

La police d'Ottawa a accusé l'homme qui a publié l'annonce de l’avoir poignardée à mort. Savanna Pikuyak a été retrouvée bâillonnée et à moitié déshabillée, et la police pense qu'elle a été tuée lors d'une tentative d'agression sexuelle.

Le 26 juin, Jasmine Ready, 15 ans, a été mortellement poignardée à plusieurs reprises par un voisin de 21 ans, tandis que sa mère de 50 ans a également été tuée en essayant de la protéger.

Joshua Graves avait déjà été accusé d'avoir harcelé et tenté d'embrasser une autre fille trois jours avant l'attaque mortelle. C'était sa première accusation criminelle et il a été libéré sous caution sous la supervision de sa mère.

Avant son attaque délibérée contre Jasmine Ready, la famille de l'adolescente lui avait déjà dit de respecter ses limites et de la laisser tranquille.

Jasmine et Anne-Marie Ready, que l'on voit ensemble sur cette photo, sont mortes dans l'attaque. Le dernier geste d'Anne-Marie a été d'essayer de protéger sa fille. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

L’ OCFJR définit également le féminicide associé ou connexe comme le meurtre d'une femme qui n'était pas la victime visée , parfois appelée victime collatérale.

Il peut s’agir d’une femme qui essayait d'arrêter une attaque contre quelqu'un d'autre, était près d'une autre femme à haut risque de violence ou était simplement au mauvais endroit au mauvais moment .

Sahur Yare, âgée de 20 ans, se trouvait dans une voiture lorsqu'elle a été tuée par balle le 21 février.

Selon la police, la balle aurait été tirée depuis un autre véhicule par un jeune délinquant de 16 ans ayant des liens avec des gangs de rue d’Ottawa.

Vous vous demandez ce qu’il se passe et pourquoi

Le nombre de décès est horriblement triste , a indiqué la sergente Nicole St. John, qui supervise l'unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes de la police d'Ottawa.

Mme St. John a précisé que le nombre d'infractions signalées est en baisse dans les unités dites traditionnelles du service de police contre la violence contre les femmes – comme celles qui traitent les agressions sexuelles, la violence faite aux enfants et la traite des êtres humains – mais cela pourrait simplement signifier que les signalements en général sont en baisse.

Elle dit par contre avoir constaté une hausse de la gravité des types de comportements violents signalés.

« [C'est] juste une violence extrême. Cela vous fait vous demander ce qui se passe et pourquoi. » — Une citation de Nicole St. John, responsable de l'unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes de la police d'Ottawa

Les victimes d'homicide ont tendance à avoir un niveau - certains plus complexes que d'autres - de vulnérabilité dans notre communauté. Cela ne les prédispose pas nécessairement à la violence. Cela pourrait être un facteur de leur mort , a ajouté Tim Hodgins du SPO .

Cette vulnérabilité peut souvent ajouter de la complexité à une affaire. Mais la police a le devoir d'enquêter en profondeur sur tous les décès, a ajouté Tim Hodgins, et de porter des accusations criminelles le cas échéant.

La police enquête après la mort de Kieu Lam, âgée de 88 ans, à la fin du mois d'octobre. Photo : Radio-Canada / Laura Glowcki

La police d'Ottawa a clos l’enquête ou porté des accusations dans les 15 cas d'homicides cette année.

Bien que Pamela Twagirayezu soit attristée par le nombre et les histoires de femmes dont la vie a été enlevée, cela confirme ce qu'elle savait déjà.

Ottawa a connu plus d'actes de haine effrontés , a déclaré Mme Twagirayezu, qualifiant ces décès de situation de crise collective .

Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des membres de notre communauté. Cette personne n'est pas différente de votre sœur, votre cousine, votre mère, votre professeur préféré , a-t-elle déclaré.

Il n'y a pas de différence.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam