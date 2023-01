Le redoux provoque des risques d’inondations au centre-ville de Saint-Raymond

La Ville de Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf, a émis un avis de risque d’inondation dimanche en début d’après-midi. L’embâcle situé en amont du centre-ville s'est déplacé avec le redoux des derniers jours, ce qui a poussé les glaces de la rivière Sainte-Anne vers le cœur de la localité et provoqué des débordements à certains endroits.

Des mouvements de glaces sont en cours dans le secteur du centre-ville et les niveaux d’eau sont élevés. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer votre sécurité et celle de vos biens , a avisé la Ville de Saint-Raymond dimanche.

Sur place, Radio-Canada a pu constater qu'à certains endroits où la rivière est sortie de son lit, l'eau se rapprochait à quelques mètres seulement des habitations riveraines. En milieu d'après-midi le jour de l'An, l'embâcle s'était rapproché à un kilomètre du centre-ville, a précisé le maire Claude Duplain.

La Sûreté du Québec a bloqué certains accès routiers dangereux comme le rang du Nord, à la hauteur du numéro 555. Un détour passe par les rangs Sainte-Croix et Saguenay, a indiqué la Ville.

Depuis minuit hier, on voyait que le niveau de l'eau montait, a expliqué M. Duplain. On est rendus à environ 150 m3 par seconde et nos prévisions nous indiquaient qu'on ne se rendrait pas à ce niveau [...]. Là, ça continue à monter, c'est ce qui nous met en état d'alerte.

Région à risque

Aucune évacuation n'a encore été ordonnée, les autorités restant à l'affût des moindres mouvements de glaces sur la rivière. Dès que les mouvements de glaces surviennent, on déclenche l'état d'alerte extrême , a averti le maire.

Les autorités surveillent de près les mouvements de glaces. Photo : Éric Francoeur, MRP

La région est sujette à des inondations. Au printemps 2021, Québec a débloqué une aide financière de 1,8 million de dollars pour aider Saint-Raymond à instituer des mesures de prévention pour contrer les inondations. Cette aide devait aussi financer la construction de plusieurs infrastructures sur la rivière Sainte-Anne.

On a fait beaucoup d'ouvrage depuis quelques années et il y a encore beaucoup d'ouvrage qui s'en vient [...], mais c'est un hiver particulier [cette année] , a commenté le maire Duplain en citant la récente tempête qui a provoqué de grosses pannes d'électricité.

Au Centre-du-Québec, le haut niveau de la rivière Bécancour a également poussé la Ville de Bécancour à publier une alerte le 1er janvier. De l'eau a débordé sur la chaussée du chemin du Petit-Chenal.

Par mesure préventive, cette artère a été fermée à la circulation, tout comme le boulevard du Danube en direction de l'autoroute 30.

D'après les informations de Louis-Philippe Arseneault