L’équipe de hockey ukrainienne perd contre les Huskies, mais gagne le cœur des spectateurs

L'équipe nationale ukrainienne U25 de hockey a commencé vendredi sa tournée dans l’Ouest canadien , par une défaite 2-0 contre l’équipe des Huskies de l’Université de la Saskatchewan. L’équipe de joueurs de moins de 25 ans a néanmoins gagné le cœur des spectateurs et une ovation, alors qu’elle s'apprête à jouer contre les Dinos de l’Université de Calgary, les Golden Bears de l’Université de l’Alberta et les Bisons de l’Université du Manitoba.

Les profits des ventes de billets iront aux réfugiés et à la reconstruction d’arénas qui ont été détruits à cause de la guerre avec la Russie. Selon un communiqué de Canada West datant de novembre, des arénas ont été touchés à Sievierodonetsk, Droujkivka, Donetsk, Kramatorsk, Marioupol, Kherson et Melitopol.

Programme des prochaines rencontres : Université de Calgary : lundi 2 janvier, à 19 h HR (Aréna Father David Bauer)

Université de l'Alberta : mardi 3 janvier, à 19 h HR (Aréna Clare Drake)

Université du Manitoba : lundi 9 janvier, à 19 h HC (Centre Canada Life)

Un défenseur de l'équipe ukrainienne, Andrei Grigoriev, 24 ans, a déclaré que son équipe est ravie de jouer au Canada, car elle peut jouer sans s’inquiéter des missiles. Le jeune homme a du mal à expliquer pourquoi il a choisi de jouer au hockey au lieu de rejoindre l’armée. Une loi interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter l'Ukraine sans l'autorisation spéciale que lui et ses coéquipiers ont reçue.

Son coéquipier, Misha Simchuk, 20 ans, dit qu'il est difficile de se concentrer sur le hockey étant donné la situation en Ukraine, où tous les matins [sa mère et sa sœur de 11 ans] sont réveillées à cause de roquettes .

Les capitaines des deux équipes ont partagé un moment traditionnel ukrainien avec du pain et du sel avant le match, suivi d'un début de match lancé par une famille ukrainienne qui a fui la guerre à Saskatoon.

Le match, qui s’est joué à guichets fermés devant une foule de 2400 personnes, s’est déroulé avec une avance de 2-0 pour les Huskies en première période, qui ont conservé cette avance jusqu'à la fin du match.

L’organisme de sport universitaire Canada West et ses écoles à l’origine de l’initiative affirment vouloir assurer une bonne préparation à l'équipe ukrainienne en dépit de l'invasion de leur pays par la Russie. Photo : Fédération ukrainienne de hockey sur glace

Oleksandra Slatvytska, directrice générale de la fédération ukrainienne de hockey sur glace, assure qu'il est important que les gens reconnaissent l'importance du hockey dans son pays assiégé. Le hockey existe toujours en Ukraine [...] Nous sommes toujours en vie et nous avons le hockey sur glace; nous sommes toujours en guerre et nous avons besoin d'aide.

Après les matchs au Canada, l'équipe ukrainienne participera aux Universiades, qui se dérouleront du 12 au 23 janvier aux États-Unis.

Avec les informations de Samantha Samson