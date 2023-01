Connor Hellebuyck se démarque dans une victoire de 2-1 des Jets face aux Oilers

Les Oilers ont contrôlé la majorité de l'action, mais Neal Pionk a ouvert le pointage en avantage numérique pour les Jets alors qu'il restait 4 minutes et 16 secondes à faire au premier engagement.

L'attaquant des Oilers Klim Kostin a créé l'égalité en troisième période, mais Kyle Connor a répliqué environ deux minutes et demie plus tard pour Winnipeg, donnant ainsi la victoire à son équipe.

Malgré la défaite, le défenseur d'Edmonton Tyson Barrie est d'avis que son équipe a donné une solide performance . Certains soirs, l'équipe joue bien, mais sans obtenir les résultats que nous espérions , reconnaît-il.

De leur côté, les troupes de Rick Bowness ont gagné leurs deux derniers matchs, dont celui de jeudi face au Canucks de Vancouver. Neal Pionk et Kyle Connor ont tous les deux récolté un but et une aide.

Le gardien Connor Hellebuyck s'est démarqué pour les Jets en réalisant 31 arrêts lors du match. Jack Campbell a, quant à lui, cédé deux fois en 17 tirs pour la formation d'Edmonton

Quand une équipe a moins d'énergie pour une majeure partie d'un match, ce sont les gardiens qui redonnent de la confiance à leurs coéquipiers , estime l’entraîneur-chef des Jets.

Avec les informations de la Presse Canadienne