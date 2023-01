Voici ce que les Britanno-Colombiens doivent s’attendre à payer plus cher en 2023

L'inflation a occupé l'esprit de nombreux Canadiens au cours de l'année 2022 et les économistes s'attendent à de nouvelles augmentations en 2023. Voici donc ce que les Britanno-Colombiens doivent s'attendre à payer plus cher cette année.

Nourriture

Le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2021  (Nouvelle fenêtre) prévoyait que les Canadiens allaient payer leurs aliments de 5 % à 7 % plus cher en 2022.

Or, le professeur à l'Université de la Colombie-Britannique Rick Barichello, qui a contribué au rapport, explique que l'inflation alimentaire a largement surpassé cette estimation. L'inflation du prix de la nourriture a augmenté beaucoup plus que ce qui a été anticipé et il semble que les prix restent élevés , souligne-t-il.

L'augmentation s'est chiffrée à 9,3 % en Colombie-Britannique en septembre 2022, selon la version la plus récente du rapport  (Nouvelle fenêtre) . C'est toutefois en deçà de la hausse nationale, qui a été de 10,3 % pour la même période.

Le rapport prédit aussi que le prix des aliments augmentera de 5 % à 7 % en 2023. La famille moyenne pourrait donc s'attendre à ce que sa facture d'épicerie augmente de plus de 1000 $ annuellement.

Logement

En septembre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a limité l'augmentation des loyers en 2023 à 2 %, si les locataires sont prévenus au moins 3 mois à l'avance.

Le gouvernement provincial a gelé ces augmentations au début de la pandémie de COVID-19. Toutefois, ce gel a pris fin en 2021 et la limite a alors été établie à 1,5 % d'augmentation.

Électricité

BC Hydro a réduit ces tarifs de 1,4 % à partir d'avril 2022 après avoir reçu l'aval de la BC Utility Commission pour une demande de tarifs sur trois ans.

Cependant, cette même demande comprend aussi une augmentation de 2 % en 2023, suivie d'une hausse de 2,7 % en 2024. La moyenne de ces augmentations sera donc de 1,1 % sur trois années.

De son côté, FortisCB a annoncé une augmentation de 3,98 % de ses tarifs d'électricité à partir de janvier 2023. Les clients de l'entreprise peuvent donc s'attendre à une augmentation de 7,62 $ sur leur facture mensuelle en moyenne.

Les tarifs de gaz vont quant à eux diminuer d'environ 4 %, soit 4 $ mensuellement en moyenne.

Sacs d'épicerie

Après avoir interdit l'usage de sacs de plastique à usage unique, la Ville de Vancouver demandera aux entreprises d'augmenter le prix des sacs réutilisables et des sacs de papier.

À partir du 1er janvier 2023, les sacs de papier coûteront 25 ¢ au minimum et le prix des sacs réutilisables s'élèvera au moins à 2 $.

Selon le ministère provincial de l'Environnement, 21 municipalités ont adopté des règlements visant à interdire l'utilisation des sacs de plastique à usage unique ou les auront adoptés en 2023.

Avec les informations de Liam Britten et de Pete Evans