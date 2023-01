Dans son rapport annuel publié dimanche, Global SWF a nommé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) « Fonds de l'année 2022 » pour son impact sur le développement de la province, son leadership auprès des investisseurs souverains et publics, et pour son importante activité d'investissement au cours des douze derniers mois.

La firme Global SWF, une référence mondiale qui étudie les activités de 400 investisseurs et fonds de pension publics, a souligné dans un communiqué que la CDPQ était unique en raison de sa gestion du capital public et des cotisations de retraite.

Son double mandat d'atteinte de rendements financiers et de contribution au développement économique de la province la distingue des autres, selon Global SWF.

La CDPQ est devenue l'un des investisseurs mondiaux les plus importants, les plus actifs et les plus sophistiqués au monde , peut-on lire dans le communiqué de presse.

« Au cours des dix dernières années, le fonds a toujours figuré parmi les 10 meilleurs investisseurs et sait identifier les opportunités de monétiser des actifs au niveau national et international. » — Une citation de Extrait du rapport annuel de Global SWF

Selon les données compilées par Global SWF, la CDPQ aurait investi environ 10 milliards de dollars américains sur les marchés privés en 2022 seulement, en plus d'employer plus de 1450 personnes au Canada et à l'étranger.

Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ , s'est dit très heureux de recevoir cet honneur, ajoutant que Global SWF est une référence dans l'industrie .

Je dirais que notre stratégie climatique très ambitieuse, notre double mandat et notre performance sont les trois raisons pour lesquelles on a reçu ce prix-là, et on en est très fiers , a-t-il déclaré en entrevue à La Presse canadienne.

« Je pense aussi que notre cible de 100 milliards d'actifs au Québec d'ici 2026 a été remarquée. » — Une citation de Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ

Selon le communiqué de Global SWF, la Caisse prévoit faire passer son empreinte d'investissement actuelle de 59 à 74 milliards de dollars américains (soit 100 milliards $ CAN) au cours des prochaines années. L'annonce avait été faite par le président en décembre dernier.