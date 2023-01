Hockey Canada, Rogatien et le party à bord d’un avion en vedette au Bye bye 2022

Alerte divulgâcheur – Si vous n’avez pas vu le Bye bye 2022 et que vous souhaitez garder la surprise, ne lisez pas la suite de cet article.

Simon-Olivier Fecteau, Guillaume Lespérance et leur bande, soulagés de pouvoir passer à autre chose, ont donc délaissé les blagues sur la COVID-19 – ou presque –, au profit de ce qu’il y a eu de meilleur et de pire au Canada cette année : les fêtards et fêtardes de Tulum, les scandales à Hockey Canada, la crise des passeports, le troupeau de vaches en liberté de Saint-Sévère ou encore la fonderie Horne.

Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui signait pour la troisième année d’affilée la chanson d’ouverture du Bye bye, a rapidement donné le ton au grand rendez-vous télévisuel de 2022 : Les mesures sanitaires sont finies, on tourne une page de la pandémie, pis vous savez ce qu’on dit : après la pluie, le toit coule .

La chanson d'ouverture du «Bye bye 2022» a présenté la distribution principale de l'émission : François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Guylaine Tremblay et Patrick Huard. Photo : Ici Télé

Celui qui a été sacré découverte de l’année au Gala des Olivier a chanté l’inflation, le prix des maisons à Montréal et le pourboire élevé dans les restaurants, le tout sur une trame musicale énergique dont lui seul a le secret. À ses côtés, on a vu se déhancher Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille et Patrick Huard, qui complètent la distribution principale du Bye bye 2022.

Lancer frappé réussi sur Hockey Canada

Comme premier sketch, le Bye bye a visé juste avec un segment sur la pénurie de main-d'œuvre. Le public a eu droit à deux François Bellefeuille, qui incarnait à la fois le patron exaspéré d’un casse-croûte et son jeune fils, en âge d’aller à l'école primaire. Avec ses copains et copines d’école, le jeune Bellefeuille a tenté tant bien que mal de maintenir l’établissement à flot, alors que les cuisines avaient des allures de garderie.

François Bellefeuille est apparu en double dans un sketch sur la pénurie de main-d'œuvre en début d'émission. Photo : Ici Télé

La première claque de la soirée a été assénée aux jeunes adultes qui ont fait la manchette en janvier pour avoir fêté à bord d’un avion en direction de Tulum, au Mexique. Dans un sketch reprenant les codes du film à succès Top Gun: Maverick, on a retrouvé l’influenceuse vapoteuse (jouée par Sarah-Jeanne Labrosse) dans un avion de chasse aux côtés de Tom Cruise, alors que celui-ci tente de compléter une mission difficile avec une équipe qui laisse à désirer. Leurs surnoms : Dix 30 , Beach club , Covid longue , Gros , et Deux de quotient .

Un des moments forts de la soirée a certainement été le sketch parodiant Hockey Canada et sa gestion très controversée des cas d’agressions sexuelles, qui mettait en vedette Guylaine Tremblay pour la première fois de la soirée. On l’a vu incarner une mère se dévouant corps et âme à la passion pour le hockey de son enfant, seulement pour apprendre qu’elle investit, bien malgré elle, dans un fonds d’indemnisation servant à indemniser les victimes d’agressions sexuelles des membres de Hockey Canada.

Guylaine Tremblay s'est emportée contre Hockey Canada dans un sketch cinglant du «Bye bye 2022». Photo : ICI TÉLÉ

Parfois, il suffit de mentionner un mot ou une situation pour provoquer une situation propice à l’humour, selon Simon-Olivier Fecteau, réalisateur et producteur au contenu du Bye bye pour une septième année d’affilée. Cette fois, l’énumération froide des faits, suivie d’un pétage de plombs bien en règle de la part de Guylaine Tremblay, était suffisante pour nous faire rire d’une situation qui n’a pourtant rien de drôle.

La comédienne a brillé à nouveau en toute fin d’émission, à l’occasion d’un inévitable sketch sur l’interruption du Gala des prix Gémeaux par Guillaume Lemay-Thivierge. Cette fois, l’acteur s’est invité à Londres, dans la chambre d’une reine Élisabeth II mourante, afin de régler ses comptes avec Guy A Lepage et Louis Morissette, en plus de boire une bouteille de moutarde et de chanter un titre d’Harmonium légèrement modifié : On a mis Guillaume au monde, on devrait peut-être l’écouter .

Guillaume Lemay-Thivierge, joué par Guylaine Tremblay, a fait irruption dans la chambre de la reine Elisabeth II. Photo : Ici Télé

François Legault conseillé par les personnages d'Indéfendable

Les nouvelles émissions de télévision d’ICI Télé et de TVA ont aussi eu droit à leurs segments respectifs dans le Bye bye 2022. Stéphane Rousseau est notamment passé dans le tordeur pour son rôle d’Eric Perron dans Stat, la nouvelle quotidienne d’ICI Télé. Le rythme de la série a aussi été au cœur de plusieurs plaisanteries, comme lorsqu’on a vu un personnage joué par Marie-Lyne Joncas tomber en amour, tromper son copain et mourir en l’espace de quelques secondes.

Indéfendable, l’émission concurrente de TVA, a plutôt été le théâtre d’un tacle bien en règle à l’égard du premier ministre québécois François Legault, joué par un des acteurs chouchou du Québec : Claude Legault. Celui-ci a sollicité l’aide des personnages de Me Léo Macdonald et de Me Marie-Anne Desjardins pour l’aider dans sa campagne électorale.

À l’occasion d’un exercice de relation publique, on a entendu le premier ministre éviter de parler de la réforme du mode de scrutin, esquiver une question sur le souverainisme, puis improviser en parlant du projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Qu’importe ses bourdes, François Legault est indélogeable en tant que premier ministre du Québec, nous fait-on comprendre.

Claude Legault a interprété le premier ministre François Legault, alors qu'il était conseillé par les personnages de la série «Indéfendable». Photo : Autre banques d'images / Ici Télé

L’équipe du Bye bye n’a peut-être pas tort : Bruno Blanchet, qui avait marqué le Bye bye 2021 de son imitation de Patrice Roy nu en train de se faire vacciner, a imité à nouveau le chef d’antenne, cette fois en complet-cravate, alors qu’il couvrait la soirée électorale cet automne. Il n’a eu qu’à prononcer un seul mot : CAQ! , en référence à la victoire écrasante de la Coalition Avenir Québec aux élections québécoises, annoncée quelques minutes seulement après la fermeture des bureaux de scrutin.

Un autre personnage favori du Bye bye 2021 était aussi de retour cette année : l’expert en travaux publics de Montréal joué par Dominic Paquet, venu expliquer avec son franc-parler habituel la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Dominic Paquet a repris son rôle d'expert en travaux publics pour expliquer le projet du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Photo : Ici Télé

Rogatien de retour au volant de son taxi

Si Patrick Huard a brillé à plusieurs moments de la soirée, on se souviendra surtout de son interprétation de Rogatien, le chauffeur de taxi de l’émission Taxi 0-22 (2007-2009), qu’il a ramené à l’écran le temps de deux trajets dans le convoi de la liberté d’Ottawa avec Rambo Gauthier et Pierre Poilievre. Pas de doute : le comédien n’a rien perdu des expressions et de la gestuelle de son personnage.

Patrick Huard est passé au siège arrière de la voiture dans un sketch mettant en vedette Anglesh Major et Schelby Jean Baptiste, qui sont parvenus à rire du profilage racial en présentant Google Black, une application semblable à Google Maps, mais pour les personnes noires. Un trajet de 4 minutes sur Google Maps devient donc un trajet de 32 heures sur Google Black, qui calcule les détours pour éviter les corps policiers, et les arrestations potentielles sur le chemin.

Patrick Huard a fait revivre son personnage de Rogatien. Photo : Ici Télé

Parmi les caméos marquants du Bye bye 2022, mentionnons celui de Louis-Josée Houde, appelé à sauver l’image de la fonderie Horne. L’entreprise a fait couler beaucoup d’encre cette année en raison de l’émission de plusieurs contaminants dans l'environnement. La solution? Rendre l’arsenic cool. Pour ce faire, Louis-Josée House est prêt à vendre les avantages de souffrir de plusieurs cancers… en échange d’un cachet de 800 millions de dollars.

Normand Brathwaite a pour sa part fait une apparition surprise le temps d’une publicité sur le lait, après un segment sur les vaches en cavales de Saint-Sévère inspiré du film Avatar. La directrice générale de la municipalité, Andrée Cadorette, qui avait été particulièrement appréciée du public lors de son passage à Tout le monde en parle en novembre, a également participé au sketch.

Mentionnons le passage de François Pérusse qui, après avoir fait ses débuts au grand écran avec Niagara cette année, s’est invité au Bye bye pour un réveillon en famille, avec les voix aiguës qui caractérisent son style. Yannick De Martino est aussi apparu comme le client d'une épicerie proposant le vol comme moyen de se défendre contre la hausse du prix des aliments, tandis que le magicien Luc Langevin a fait réapparaître les valises perdues de voyageurs et de voyageuses désespérés.

François Perusse a fait une apparition dans le «Bye bye 2022». Photo : Autre banques d'images / Ici Télé

La série Les Filles de Caleb repensée… et adoucie

Stéphane Bureau, qui a quitté la radio de Radio-Canada pour animer l’émission de débats Le monde à l’envers, a aussi eu droit à un sketch. Ce segment a surtout permis à l’équipe du Bye bye de décocher une flèche à Occupation double et à ses candidats expulsés en raison de gestes d’intimidation. Sarah-Jeanne Labrosse a joué une Julie Snyder incrédule, ne comprenant pas comment son émission, qui rassemble des jeunes adultes aux personnalités fortes, encouragés à créer de la bisbille pour l'émission, avait pu être le théâtre d’un tel dérapage.

Que pouvons-nous présenter à la télévision et sur le web en 2022? Cette question a inspiré à l’équipe du Bye bye un second sketch, cette fois sur la diffusion des Filles de Caleb sur Netflix. Comme le géant américain a retiré un des épisodes de la série en raison d’un « blackface », Simon-Olivier Fecteau (dans le rôle d’un certain Jerry Gold, représentant de Netflik ) a orchestré la reprise de plusieurs scènes qui seraient aujourd’hui considérées comme choquantes , selon lui.

L’important ce n’est pas que ça fasse du sens [sic], l’important c'est que ça ne fâche personne , dit-il.

Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Yves Roy-Desmarais se sont glissé dans la peau des personnages des «Filles de Caleb». Photo : Ici Télé

Terminée, la pandémie? Attention à la variole simienne, avertit François Bellefeuile dans un sketch mettant en scène un rendez-vous galant hors de l’ordinaire. Le comédien a également su mettre de l’avant son humour éclaté dans un segment sur la « crise des passeports », dans lequel on le voit sortir des bureaux du gouvernement à bout de souffle, après avoir raté ses vacances pour renouveler ses documents d’identité.

Comme l’an dernier, le public a eu droit au duo Céline Galipeau (Guylaine Tremblay) et Pierre Bruneau (Pierre Brassard) à la barre d’un téléjournal commun entre Radio-Canada et TVA. C’était l’occasion, pour l’équipe de six auteurs et autrices du Bye bye, de faire rapidement le tour d'une série de sujets ayant fait l’actualité cette année, comme le départ de Dominique Anglade du Parti libéral ou la fin de la diffusion du gala Québec Cinéma à Radio-Canada. L’occasion, aussi, d’envoyer paître Philippe Bond, le juge Poliquin, Edgar Fruitier et André Boisclair pour les cinq ans du mouvement #MeToo.

Alors que Pierre Bruneau vient de partir à la retraite après 46 ans de carrière, le personnage de Céline Galipeau a profité de l'occasion pour faire un clin d'œil au contrat résilié de Lisa LaFlamme à CTV : Les hommes âgés prennent leur retraite, alors que les femmes âgées prennent la porte .

Le téléjournal mettant en vedette Céline Galipeau (Guylaine Tremblay) et Pierre Bruneau (Pierre Brassard) était de retour cette année au «Bye bye». Photo : Ici Télé

Finalement, Justin Trudeau s’est offert un tour du monde avec Grégory Charles, eux qui s’étaient retrouvés dans l’embarras après la publication d’une vidéo les montrant jouant Bohemian Rapsody à Londres, la veille des funérailles de la reine Élisabeth II. On les a donc vu chanter Et c’est pas fini d’Emmanuëlle en Ukraine, Provocante de Marjo en Iran, ou encore Y’a tu d’la bière icitte de La famille soucy à la Coupe du monde de soccer au Qatar.

Le duo composé du producteur Guillaume Lespérance et du réalisateur-producteur au contenu Simon-Olivier Fecteau était à la tête du Bye bye pour la septième année consécutive. Maxime Caron était à la script-édition.