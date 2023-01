Du rêve à la réalité, 12 amis achètent un bar en zone reculée sur l’île de Vancouver

Il y a ceux qui en rêvent, et ceux qui passent à l’acte, même si cela signifie acheter un bar dans une zone reculée du nord de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le rêve est devenu réalité pour 12 amis lors d’une escapade routière en moto en juin 2020.

Tim Sangha et ses amis ont découvert un pub sur une route de gravier dans le hameau isolé d'Holberg, à environ 540 km au nord-ouest de Victoria, un dimanche, alors que le pub était fermé. La propriétaire, Pat Gwynne, a tout de même accepté de leur servir de la bière et des ailes de poulet alors qu'ils étaient assis sur la terrasse du pub surplombant l’inlet Holberg.

Au bout d’une heure, elle a suggéré au groupe d’amis d’acheter le pub. On s’est tous regardés et nous avons répondu non, mais merci , se remémore Tim Sangha.

La suggestion fait néanmoins son chemin chez le groupe d’amis, à tel point qu’ils changent d’avis, et qu’en novembre 2020, ils deviennent les fiers propriétaires du Scarlet Ibis Pub.

La terrasse du Scarlet Ibis Pub surplombe l'inlet Holberg. Photo : Fournie par Scarlet Ibis Pub

Dix des 12 copropriétaires vivent à Nanaimo, à 110 km au nord de Victoria. Un autre est à Courtenay, plus au nord, et le dernier vit en Ontario. Parmi eux, il y a un mécanicien de machinerie lourde, un opérateur d'équipement lourd, un maître électricien et un maître charpentier.

Pourquoi ont-ils décidé de s’enticher d’un établissement au fin fond de nulle part? On est stupides , lance en riant Tim Sangha.

« Nous avons tous pensé que ce serait une bonne idée de posséder un bar. Je veux dire, le rêve de tous les gars, en tous cas dans notre cercle d'amis, est de posséder un bar. Nous avons trouvé 12 gars qui avaient tous le même rêve, le même rêve, mais des compétences différentes. » — Une citation de Tim Sangha

Ces compétences se sont avérées nécessaires lors de la rénovation, car peu de maintenance avait été faite en 40 ans d’existence, assure Tim Sangha.

L'approvisionnement et le recrutement sont compliqués

Roy McNair, un des copropriétaires et banquier commercial à la retraite, explique que l'un d'entre eux est généralement au pub une fois par mois, pour garder un œil sur l'endroit. La nature est belle là-haut. Parfois, nous avons assez de temps pour faire une petite randonnée.

Devant le bar, un panneau indique qu'il s'agit du pub le plus isolé de l'île de Vancouver. Tim Sangha reconnaît : Il faut vraiment le vouloir pour venir ici.

Même si l’approvisionnement est un défi, le pub sert des plats classiques comme des hamburgers, des pizzas et des ailes de poulet, et a même sa propre bière artisanale. Les copropriétaires reçoivent leurs commandes de Port Hardy, à environ 50 km à l'est d'Holberg, par une route de gravier sans service de téléphonie cellulaire.

Le recrutement du personnel est également un défi, alors qu’Holberg a une population de 35 habitants. Pour l’instant, un employé s’occupe de la cuisine, du service et du ménage, mais la bande d’amis aimerait engager une autre personne.

Ce nouvel employé servira une clientèle qui comprend des travailleurs forestiers et des randonneurs qui visitent le parc provincial Cape Scott.

Les copropriétaires ont construit des cabanes près du pub pour attirer plus de voyageurs amoureux du plein air. Tim Sangha explique qu’après plusieurs jours de randonnée, ceux-ci meurent d'envie de prendre une douche et de bien manger [...] et ils apprécient tellement que nous soyons là. C'est un sentiment génial .

Avec les informations de Jon Azpiri