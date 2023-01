De nombreuses garderies en Alberta ne sont pas éligibles au financement fédéral

En Alberta, des exploitants de garderies disent être laissés pour compte, et certains parents sont « très en colère » d'apprendre qu'ils doivent payer le prix fort, et non des places à 10 dollars.

Hend Shelkamy Ali commence à avoir l’habitude. Des parents font le tour de sa garderie, aiment ce qu’ils découvrent et sont prêts à signer, jusqu’à ce qu’ils apprennent que la garderie ne peut pas donner droit aux nouvelles subventions gouvernementales.

J'ai eu un parent qui est venu ici et il était vraiment, vraiment énervé [jusqu’à] frapper mon mur. Il était très, très, très en colère.

La situation est frustrante pour les parents et les exploitants de garderies, assure Hend Shelkamy Ali, qui a démarré son entreprise en 2020, avant l’accord fédéral-provincial sur le financement des services de garde d’enfants.

L'accord a été signé en novembre 2021 et a déjà réduit de moitié les frais de garderie pour de nombreux parents albertains. Cet accord, néanmoins, ne s'applique pas aux places dans de nouvelles garderies à but lucratif. En Alberta, contrairement à de nombreuses autres provinces, la majorité des garderies fonctionnent comme des entreprises à but lucratif.

Les garderies à but lucratif existantes ont pu profité de l'accord fédéral-provincial, qui a également étendu les subventions à environ 2500 places supplémentaires qui étaient en train d'être mises en place. Les exploitants de garderies qui ont ouvert plus récemment sont eux dans l'embarras, car les subventions aident non seulement à réduire les frais pour les parents, mais aussi à augmenter les salaires des employés.

Une nouvelle phase de l'accord fédéral-provincial devrait entrer en vigueur d'ici avril, étendant la subvention à davantage d'exploitants à but lucratif, mais les détails sont encore en cours d'élaboration. Une situation stressante, selon Krystal Churcher de l'Association of Alberta Childcare Entrepreneurs.

Elle assure qu’en attendant, certains entrepreneurs ont décidé de travailler à perte en offrant le tarif subventionné aux parents sans recevoir réellement la subvention, dans l'espoir qu'ils y auront droit l'année prochaine. Krystal Churcher précise qu'il est courant pour les nouveaux exploitants de garderie, généralement des femmes, de signer des contrats de location qui durent une décennie ou plus où ils sont personnellement responsables s'ils ne peuvent pas payer leur loyer.

Le gouvernement provincial n’a pas répondu aux questions de CBC/Radio-Canada. Un fonctionnaire du ministère fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, qui n'était pas autorisé à s'exprimer officiellement, a déclaré que des discussions productives sur les détails de l'accord de financement de l'année prochaine sont toujours en cours entre les gouvernements fédéral et provincial.

Hend Shelkamy Ali raconte qu'on lui a dit qu'il y a un moyen d'obtenir des subventions pour sa nouvelle garderie en la convertissant en un modèle à but non lucratif, ce qu'elle n'est pas prête à faire.

Alors qu’elle montait son entreprise et obtenait les permis nécessaires, elle explique n'avoir reçu aucun avertissement de la part des deux ordres de gouvernement que les subventions ne seraient pas disponibles pour sa garderie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils nous ont traités comme ça. Si j'avais su ça deux ans auparavant, aurais-je signé et pris ce risque énorme? Bien sûr que non.

Avec les informations de Robson Fletcher