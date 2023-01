Montréal propose deux lieux de festivités pour le réveillon du Nouvel An

Place Émilie-Gamelin, plusieurs artistes sont au menu en soirée, soit Cabaret drag queen (20 h), Les Frères à ch’val (21 h), Bran Van 3000 (22 h 30) et Mélisande Electrotrad (23 h 59), pour faire la transition de 2022 à 2023.

Et ne comptez pas sur le crachin pour décourager les organisateurs.

« On n’a pas froid aux yeux. On est des Québécois. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, on se réunit pour fêter! »