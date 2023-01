Deux cousins passionnés par la remise à neuf de motos

Jean Roy et Pierre Montminy de Sherbrooke sont deux cousins qui partagent une passion commune, remettre en condition de vielles motos. Certaines ont même 50 ans ou presque. Aucune de celles-ci n'est à vendre. Ils les gardent précieusement et sont à la recherche d'autres anciens modèles.

Il faut presqu'un an à Jean Roy et Pierre Montminy pour donner une deuxième vie à chacune de leurs motos.

« Pour moi, c'est 10 ou 11 mois minimum. » — Une citation de Pierre Montminy

Dans leur atelier à Sherbrooke, il y a surtout des modèles Yamaha, la plus vieille datant de 1971.

Quand tu commences avec une marque, on dirait que tu veux toutes les sauver. Moi, mon but c'est que des motos comme ça n'aillent pas dans les cours à scrap , a ajouté le passionné de motocyclettes.

Pour les deux cousins, la passion est loin de s'éteindre. Ils ne souhaitent qu'acheter de nouveaux modèles pour remplir leur garage.

Je me suis dit, ça va se calmer un jour. Je me dis toujours que je ne vais plus en acheter, que c'est la dernière que j'achète. Parfois, il y a des offres que je ne peux pas refuser , a indiqué Jean Roy.

Ce dernier considère Pierre Montminy comme son frère. Ils remontent ces motos avec leurs pièces originales commandées aux États-Unis.

Jean et moi, on s'est perdus de vue pendant 25 ans, puis la passion des motos nous a réunis. Depuis ce temps-là, on se côtoie toutes les semaines.

Mes motos, je les ai fait évaluer par des évaluateurs professionnels. Ce sont des motos qui ont été vendues 750 et 800 dollars neuves , a raconté M. Montminy.

Les acolytes souhaitent maintenant trouver une moto Yamaha 1970, 650 CC, pour compléter leur collection. Du temps, de la passion et de l'argent, c'est ce qu'il faut pour redonner à ces motos leur beauté et leur énergie d'autrefois.

D'après le reportage de Jean Arel