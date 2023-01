Le transporteur Sunwing toujours dans la tourmente après la tempête

Le transporteur a annoncé cette semaine sur ses réseaux sociaux que tous ses vols depuis Regina et Saskatoon ont été annulés jusqu'à début février.

Le président de Sunwing a déclaré par communiqué que l’entreprise continuait de faire face à des difficultés opérationnelles sans précédent et regretter la situation, mais pour les voyageurs qui ont été coincés à l’étranger pendant des jours, ces excuses ne suffisent pas.

Parmi eux, la Manitobaine Jenna Baker, qui a été coincée à Cuba pendant six jours, dit qu’elle ne refera plus affaire avec Sunwing. J’envisage sérieusement de voyager avec d'autres compagnies , prévient-elle.

Même son de cloche pour Eric Vallieres, un Québécois qui a finalement pu revenir au pays à bord de l’avion de l’équipe de football des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, nolisé par Sunwing pour rapatrier des voyageurs. C'est fini, on ne prendra plus jamais Sunwing , tranche-t-il.

Selon des experts, le manque de communication de Sunwing pourrait causer beaucoup de tort à la compagnie. L’expert en gestion de crise, Victor Henriquez, affirme qu’un manque de confiance des clients vis-à-vis de l’entreprise produit une baisse de la valeur de la compagnie ainsi qu’une perte d'adhésion des passagers.

Soit les gens lâchent complètement Sunwing et à ce moment on est devant une disparition de l'entreprise. Soit Sunwing, qui a des ententes avec des hôteliers, va se mettre sur le marché, mais plus la confiance baisse, plus le prix de l'entreprise va diminuer , explique-t-il.

La propriétaire de l’agence de voyage Planet France, Patricia Fargeon, est quant à elle plus optimiste. Dire je ne vais plus jamais voyager avec eux parce que j'ai été bloqué quelque part c'est facile à dire au début parce qu'on est dans un instant de colère, mais après il faut réaliser que c'est une situation qui aurait pu arriver à d'autres compagnies aériennes , croit-elle.

La compagnie Sunwing a indiqué samedi qu’elle continuait à travailler pour régler l'arriéré des vols.

L'entreprise dit avoir prévu 43 vols, dont 34 ont été complétés en date de vendredi. Elle ajoute que la plupart, sinon tous ses clients, devraient être rentrés chez eux d'ici le 2 janvier.

Avec les informations d’Andréane Williams