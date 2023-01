Une gamme d’activités familiales pour le passage en 2023 en Saskatchewan 

Ainsi, dès samedi soir, les Saskatchewanais peuvent prendre part à divers événements dans plusieurs villes de la province.

Le soir du Nouvel An, les familles de la région de Saskatoon ou celles qui sont prêtes à faire un voyage en voiture peuvent se rendre dans le comté de Champêtre, à 35 kilomètres à l'est de Saskatoon, sur l'autoroute 5.

Là, tout le groupe pourra faire un tour de traîneau tiré par des chevaux Clydesdale dans un décor de campagne hivernale magique avec des couvertures douillettes. Ces balades partent toutes les demi-heures de 12 h à 15 h.

À Saskatoon, le spectacle de longue date de la forêt enchantée de BHP aura lieu au parc de la ferme forestière de Saskatoon le soir du Nouvel An, entre 17 h 30 et 22 h. Le spectacle de lumières de Noël est depuis longtemps l'un des favoris de la ville, et toute la famille peut en profiter depuis le confort de sa voiture.

Samedi soir, déjà à North Battleford, les familles peuvent célébrer la nouvelle année en regardant les feux d'artifice dès 19 h depuis King Hill. Les organisateurs demandent aux gens de rester dans leur véhicule pour profiter du spectacle. Le feu d'artifice commencera à éclater à 19 h samedi.

Dimanche, jour de l’An, le patinage, les randonnées en raquettes et un nouveau parcours d'activités seront ouverts au parc provincial Echo Valley pour la troisième année.

À Regina, le lieutenant-gouverneur Russ Mirasty et sa femme Donna Mirasty sonneront l'arrivée de l'année 2023 à l'hôtel du gouvernement dimanche après-midi, dès 13 h.

Les enfants pourront bénéficier d'un traitement royal en fabriquant leurs propres couronnes dans la résidence du du lieutenant-gouverneur, le Government House.

Les visiteurs peuvent faire le tour des décorations de Noël à l'intérieur de Government House, y compris les arbres de Noël, les couronnes, les guirlandes et les lumières.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti