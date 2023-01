Sherbrooke souhaite la bienvenue à 2023 !

Pour l'occasion, Luc Laplante, propriétaire de l'endroit, a confié au trio Génération Choc ainsi qu'à deux autres groupes le soin d'animer la soirée. À quelques heures de leur performance, les musiciens étaient fébriles.

On vient faire danser le monde, on vient faire le party, on vient défoncer l'année 2023. C'est très stressant, mais ça va être beaucoup plus le fun que stressant , s'est exclamée la chanteuse, Sandrine Hébert.

Sandrine Hébert et Denis Bastien vont jouer de la musique au Stanley pour le Nouvel An, accompagnés d'une violoniste. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Je crois que ça va être toute une ambiance, comme on l'a vu pendant le temps des Fêtes. Je m'attends à ce que ce soit un des gros partys que j'ai vus depuis que je suis propriétaire de Chez Stanley.

Ce rassemblement contraste d'ailleurs avec celui de l'année passée, lors de laquelle tout a été annulé à quelques heures d'avis.

On était en préparation de quelque chose, mais ils nous ont fermés, donc on n'a pu rien faire. On avait dû annuler à la dernière minute , a raconté Luc Laplante.

Pour bien se reprendre, le propriétaire a tenu à faire les choses en grand cette année. En plus des formations musicales, un bar à poutine a été aménagé. Une soirée bien arrosée en vue.

« On a vendu des billets comme on n'en a jamais vendu en prévente. Les gens ont vraiment hâte de fêter la nouvelle année après deux ans sans célébrations. » — Une citation de Luc Laplante, propriétaire du resto-bar Chez Stanley

Luc Laplante est le propriétaire du resto bar Chez Stanley. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Au Vin polisson, le thème de la soirée, Boire les dernières gouttes de 2022, permettra, selon l'associé du restaurant, Raphaël Rioux, de prendre une revanche sur la dernière année.

Ça fait du bien, ça fait un beau doigt d'honneur à 2021, qui s'est terminée sur une note un peu plus dépressive pour nous, donc on a l'impression d'être doublement festifs cette année.

Il n'y a pas que les restaurants qui seront remplis en cette soirée spéciale. Énormément de chaumières estriennes vibreront au rythme du Nouvel An.

Ça fait du bien de pouvoir voir des gens, de pouvoir se rassembler, puis rencontrer la famille à nouveau et pouvoir souder des liens qui se sont défaits avec la pandémie , a fait savoir Samuel Lafond.

Une soirée qui servira donc non seulement à dire bonjour à 2023, mais aussi à rattraper celles qui ont été perdues lors des 12 derniers mois.

D'après le reportage de Titouan Bussière