De Bécancour à joueur offensif par excellence au Tennessee

Un quart-arrière québécois de 17 ans nommé joueur offensif par excellence de son équipe scolaire américaine. Non, ce n’est pas un scénario de film, mais bien la réalité vécue cet automne par Nathan Brisebois.

Le conte de fées du jeune gaucher, qui a passé quelques jours chez lui dans le temps des Fêtes, se poursuit au Tennessee, avec un titre qui souligne le temps et les efforts qu'il a investis pour devenir le premier quart-arrière québécois de l’équipe de la Webb School, tout en s'intégrant dans un environnement inconnu sans être bilingue.

Pour moi, je me sentais très choyé d'arriver dans un nouvel endroit, de faire ma place, donc avoir ça, je trouvais que c'était aussi un peu une récompense. Il fallait que j'apprenne une langue, avec un livre de jeux. C'était beaucoup en même temps , confie l’ancien du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.

Joint au Tennessee, l’entraîneur-chef de l’équipe, Evan Gay, reconnaît les sacrifices de son quart-arrière. Il a fait face à tant de défis pendant la saison : une nouvelle langue, un nouvel entraîneur, prendre en main l’attaque d’une équipe qui vit une séquence de 12 défaites de suite. Il n'a jamais été amer ou frustré. Il se levait chaque jour avec une attitude positive et une volonté de réussir sans jamais abandonner. Sur le terrain, il a été notre leader offensif et il sait prendre ses responsabilités , souligne-t-il.

Nathan Brisebois a rapporté un objet précieux à la résidence familiale pendant le congé des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Du football canadien au football américain

Nathan Brisebois a rapidement su faire sa place, malgré les barrières linguistiques, qui ont fini par tomber après quelques semaines. Le jeune homme a cumulé près de 2000 verges de gains et plus de 20 touchés. Il a également mené son équipe à deux victoires, les premières depuis longtemps. Ce talent pourrait le conduire loin, croit son entraîneur.

« Je suis convaincu que Nathan a le potentiel de jouer dans la NCAA. La prochaine saison nous dira à quel niveau il peut aspirer. La position de quart-arrière est, selon moi, la plus difficile, tous sports confondus. L’ajustement qu’il a dû faire entre le football canadien et le football américain est grand, et il a travaillé très fort pour y arriver. » — Une citation de Evan Gay, entraîneur-chef, football, The Webb School

Nathan Brisebois n’est pas le seul ancien du Vert et Or à être parti vers le Tennessee il y a six mois. Jaycob Sauvageau y est également.

Jaycob est vraiment un joueur d’équipe. À chaque jeu, il donne son 100 %. Je pense qu’il a de l’avenir dans ce sport. C'est probablement le receveur qui bloque le mieux. Il a d’excellentes mains et une bonne vitesse , énumère l’entraîneur.

Les deux Québécois ont dû traverser des défis similaires, et ils sont surtout fiers de leurs résultats à l’extérieur du terrain.

Malgré les quatre entraînements par semaine, les heures passées dans la salle de musculation et les matchs du vendredi soir, j'ai réussi à garder de très bonnes notes. Le fait que je sois très occupé m'a fait apprendre comment être mieux organisé. L'école m'encadre très bien , raconte Jaycob, originaire de Deschambault-Grondines.

De son côté, Nathan a même réussi à améliorer ses notes. Je vis un rêve là-bas, mais c'est d'abord les études. À mon ancienne école, j'avais une moyenne de 70. Et là, je suis rendu à 85 , souligne-t-il.

Les premiers, mais pas les derniers

Si Jaycob Sauvageau et Nathan Brisebois sont les deux premiers joueurs québécois à joindre la formation d’Evan Gay, l’entraîneur est loin de fermer la porte à en accueillir d’autres.

Peu importe le pays d’origine ou la langue parlée, le langage du football est le même partout. Les deux Canadiens cadrent très bien dans ce que je recherche; nous recherchons d’autres joueurs du genre assurément , exprime Evan Gay.

Les deux anciens du Vert et Or pourraient ainsi devenir des sources d'inspiration pour d'autres jeunes footballeurs québécois.