Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest demande l’avis du public jusqu’au 31 janvier sur les règlements concernant la législation sur les mines, mais un député, Kevin O'Reilly, regrette que l’engagement du public arrive après des dizaines d’heures de rendez-vous privés entre le gouvernement et l’industrie qu’il doit réguler.

Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et des Investissements (ITI) a passé plus de 60 heures dans des rencontres avec des compagnies minières et des défenseurs du secteur alors qu’il travaille sur les régulations à apporter à la Loi sur les ressources minérales, a confirmé un porte-parole.

Le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, juge que les sujets abordés lors de ces réunions à huis clos n'ont pas été abordés avec le même niveau de détail en public. Il regrette que le gouvernement semble donner à l'industrie un avantage alors que ce dernier élabore les règles d'application et d'exécution de sa loi minière.

« Pourquoi l'industrie minière devrait-elle avoir un accès privilégié à ceux qui élaborent les règlements miniers et avoir accès à des informations que seuls eux et le régulateur, je suppose, peuvent voir? [...] Ce n'est tout simplement pas correct. » — Une citation de Kevin O'Reilly, député de Frame Lake

La Loi sur les ressources minérales régira l'exploitation minière et l'exploration dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a été adoptée en 2019, mais n'entrera en vigueur qu'une fois les règlements finalisés. Ceux-ci porteront notamment sur le jalonnement des concessions et les permis de production.

Kevin O'Reilly considère que le processus pour établir les règlements pourrait être plus juste et plus transparent. Il souhaite que le gouvernement rende publiques les présentations partagées pendant les rencontres avec l’industrie minière, car, dit-il, elles sont très détaillées.

CBC/Radio-Canada a demandé au ministère les présentations de trois rencontres, mais le ministère ne les a pas communiquées. Un porte-parole, Drew Williams, écrit que ces présentations étaient censées être des aides à la discussion et qu’elles ne sont plus pertinentes .

La ministre de l' ITI , Caroline Wawzonek, explique que des informations confidentielles, comme les objectifs de production d'une mine et comment les redevances sont calculées, peuvent parfois être évoquées lors de ces réunions. Elle assure que le gouvernement n’est pas légalement autorisé à divulguer ces informations.

La ministre dit qu’elle ne caractériserait pas les heures de rencontres avec l’industrie d'accès privilégié, et considère que le niveau de collaboration est approprié.

« Les personnes de l'industrie des ressources minérales sont les plus touchées par ce qui va se passer avec ces règlements. » — Une citation de Caroline Wawzonek, ministre de l'ITI

Drew Williams ajoute que depuis janvier 2021, l' ITI a participé à 304 heures de réunions avec des représentants des gouvernements autochtones du Secrétariat du Conseil intergouvernemental et d'autres gouvernements autochtones.

Avec les informations de Sidney Cohen