Les livres les plus empruntés à la bibliothèque publique de Vancouver en 2022

La bibliothèque publique de Vancouver (VPL) a dévoilé son palmarès des 10 livres les plus empruntés en 2022 dans chacune des trois catégories de clientèle : adultes, adolescents et enfants.

Pour la deuxième année consécutive, un écrivain autochtone a remporté la première place au palmarès des emprunts par les adultes. Alors que Thomas King était en tête de liste l'année dernière avec son roman Indians on Vacation, les honneurs reviennent cette année à Robin Wall Kimmerer, scientifique et membre de la Citizen Potawatomi Nation, pour son essai Braiding Sweetgrass : Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plant.

Ça a été un succès retentissant , a déclaré Inness Campbell, responsable des collections et des services techniques chez VPL , en ajoutant que la version audio de l’ouvrage, lue par l’auteur, est une écoute incroyable .

Je ne serais pas surprise de le voir l'année prochaine sur ma liste pour jeunes adultes , dit-elle, puisque le livre a récemment été adapté pour cette clientèle par l'autrice autochtone Monique Gray Smith, basée à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le contenu autochtone fait déjà partie des livres pour adolescents les plus empruntés cette année, avec The Marrow Thieves et Firekeeper's Daughter, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Chez les jeunes lecteurs, on retrouve également Iron Widow, un roman de science-fiction futuriste écrit par Xiran Jay Zhao, diplômé de l'Université Simon Fraser. C'est le premier livre et il y en a un deuxième à venir plus tard cette année, donc je suis très excitée à ce sujet , a déclaré Campbell.

A Court of Thorns and Roses, le premier volume d'une série fantastique de Sarah J. Mass, occupe la première position des ouvrages empruntés destinés aux jeunes adultes.

Dans le sillage de son adaptation cinématograpjhique, Dune, le roman de Frank Herbert, a fait sa place dans le palmarès.

Liane Moriarty (connue pour Big Little Lies et Nine Perfect Strangers) et Sally Rooney (Normal People) sont aussi parmi les écrivains dont les ouvrages ont été populaires cette année.

Selon Inness Campbell, les livres de nature politique n'ont pas eu la cote en 2022, notant que seul State of Terror, un roman policier politique co-écrit par Hillary Clinton et l'autrice canadienne Louise Penny, figurait sur les listes. Photo : Jean-François Bérubé, Simon & Schuster, Joe McNally

Palmarès - adultes

Braiding Sweetgrass : Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants par Robin Wall Kimmerer The Last Thing He Told Me de Laura Dave Atomic Habits : An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones de James Clear Cloud Cuckoo Land d' Anthony Doerr Apples Never Fall de Liane Moriarty Dune de Frank Herbert Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney The Midnight Library de Matt Haig The Vanishing Half de B rit Bennett State of Terror de Hillary Clinton et Louise Penny

Palmarès - jeunes adultes

A Court of Thorns and Roses : A Court of Thorns and Roses Series, Book 1 de Sarah J. Maas The Marrow Thieves de Cherie Dimaline Firekeeper's Daughter d'Angeline Boulley Six of Crows: Dregs Series, Book 1 de Leigh Bardugo Iron Widow: Iron Widow Series, Book 1 de Xiran Jay Zhao The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes Ballad of Songbirds and Snakes (A Hunger Games Novel) de Suzanne Collins One of Us is Lying de Karen M. McManus They Both Die at the End d'Adam Silvera Shadow and Bone: The Grisha Trilogy, Book 1 de Leigh Bardugo

