Benoît XVI : un pontificat mi-figue, mi-raisin

C’est un homme qui ne voulait pas être ce qu’il est devenu , résume Alain Crevier, spécialiste des affaires religieuses et animateur du balado Être, en entrevue à RDI .

Avant de devenir pape, en 2005, et de démissionner par surprise avec deux semaines de préavis , huit ans plus tard, l’Allemand Joseph Ratzinger officiait dans les plus hautes sphères du Vatican depuis plusieurs dizaines d’années.

Il a été un des plus jeunes experts du concile Vatican II , chargé à partir de 1962 d’entamer la modernisation de l'Église, raconte Gilles Routhier, professeur titulaire et ex-doyen de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l’Université Laval.

Et en 1981, lorsque le pape Jean-Paul II le recrute pour être préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il lui confie le ministère le plus important au Vatican, car [celui-ci] a pour rôle de déterminer ce qui est catholique et ce qui ne l’est pas , mentionne M. Crevier.

« On devient en quelque sorte plus catholique que le pape quand on a cette job-là. Et il l’a eue pendant 25 ans. » — Une citation de Alain Crevier, animateur

Rigide, intransigeant, rétrograde : ses adversaires ne manquent pas d'adjectifs pour le qualifier. Le cardinal s'oppose à tout ce qui s'écarte de la doctrine. Il condamne l'homosexualité et la contraception en plus de faire la vie dure aux théologiens de la libération et aux partisans de l'ordination des femmes.

De Joseph à Benoît

Après le décès de Jean-Paul II, sa succession s'organise. Le 19 avril 2005, après deux jours de conclave et quatre tours de scrutin, le cardinal Ratzinger est désigné pour lui succéder. Il a alors 78 ans, ce qui en fait un des papes les plus âgés. C’est à partir de là que la flamme de Ratzinger commence à vaciller. Pour être pape, il y a trois qualités à posséder : le charisme, le sens politique et la faculté de savoir bien s’entourer. Dans ces trois domaines-là, il a éprouvé des difficultés , souligne Gilles Routhier en sous-entendant que Jean-Paul II et François étaient mieux pourvus de ce côté-là.

Selon M. Routhier, Benoit XVI a assumé le rôle de pape plus par devoir que par véritable vocation.

Raymond Poisson, président de la Confédération des évêques catholiques du Canada, voit les choses différemment. Sa faiblesse, c’étaient peut-être les communications, mais ce n’était pas pour cela qu’il avait travaillé tant d’années. C'était plutôt pour l’approfondissement de la foi et pour l’appel des catholiques, des chrétiens, à faire œuvre de charité envers les autres pour témoigner de l'amour de Dieu , a-t-il déclaré en entrevue à RDI .

Mgr Poisson voit trois éléments qui figureront en tête de liste des réalisations de Benoît XVI :

C’est le premier pape à avoir rencontré des victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé.

C'est le premier pape à avoir instauré la transparence dans les finances du Vatican.

Et c'est aussi le premier pape à avoir accueilli des représentants autochtones des victimes des pensionnats au Canada.

Les détracteurs de Joseph Ratzinger soulignent de leur côté que lorsqu'il a agi, c’était généralement sous la contrainte. En ce qui concerne les abus sexuels, un rapport indépendant publié cette année a d'ailleurs blâmé son inaction lorsqu’il était archevêque de Munich de 1977 à 1982.

Et pour ce qui est de la transparence dans les finances du Saint-Siège, c’est plutôt la fuite de documents compromettants, les Vatileaks, qui a forcé le Vatican à entamer des réformes, selon plusieurs observateurs.

Malgré un pontificat houleux et sa retraite anticipée, Benoît XVI avait gardé un certain pouvoir au Vatican, rappelle Alain Crevier. Quand il a quitté, il y a 10 ans, un monastère a été aménagé pour lui dans les jardins du Vatican, où les plus traditionalistes continuaient de venir se référer à lui plutôt qu’au pape François , indique le journaliste.