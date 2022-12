COVID-19 : Ottawa impose un test négatif pour les voyageurs au départ de la Chine

Les voyageurs par voie aérienne âgés de 2 ans et plus devront présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant leur départ à destination du Canada à compter du 5 janvier , a précisé l'Agence de la santé publique du Canada dans un communiqué de presse.

Cette nouvelle exigence sanitaire a été adoptée en réponse à l’augmentation subite des cas de COVID-19 en République populaire de Chine et en raison de la quantité limitée de données épidémiologiques et liées au séquençage génomique du virus concernant ces cas , a fait savoir Ottawa à titre justificatif.

La Chine connaît une flambée épidémique depuis l'abandon de la politique zéro COVID après de forts mouvements de contestation au sein de la population, excédée après trois années de strictes mesures de restriction.

Nos interventions sont dictées par la prudence et nous n'hésiterons pas à ajuster les mesures pour protéger la santé et assurer la sécurité de la population canadienne. J'encourage tout le monde à tenir à jour leurs vaccins contre la COVID-19 et à continuer d'appliquer des mesures de protection personnelle , a souligné Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Santé, dans le communiqué.

Des passagers à l'aéroport Malpensa de Milan s'enregistrent avant un test de dépistage du coronavirus après que l'Italie eut ordonné des contrôles pour tous les voyageurs en provenance de la Chine. Photo : Reuters / JENNIFER LORENZINI

Selon le même document, les passagers qui ont un résultat de test positif datant de plus de 10 jours – mais inférieur à 90 jours – avant le départ de leur avion peuvent également fournir cette documentation à leur transporteur aérien au lieu d'un résultat négatif.

Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères, a souligné que malgré l'évolution de la pandémie, la COVID-19 reste une menace qui nécessite une coopération mondiale .

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rencontré vendredi des responsables chinois pour les appeler à effectuer un partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique afin que les autres pays puissent réagir de façon adéquate.

De plus, l'agence onusienne a indiqué avoir demandé davantage de données, entre autres sur les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès liés au virus.

Les restrictions se répandent

Le Canada emboîte ainsi le pas aux États-Unis, qui ont annoncé mercredi que les voyageurs en provenance de la Chine par avion devraient également présenter un test COVID négatif à compter du 5 janvier.

Le Japon, l'Inde et l'Italie ont annoncé des mesures similaires.

Face à la diversité des réponses sanitaires de chaque pays, l'Europe prône une attitude concertée de ses États membres.

Ceux-ci doivent discuter mercredi d'une réponse commune à adopter à l'endroit des voyageurs venant de Chine, où l'épidémie de COVID-19 apparaît non maîtrisée, a annoncé samedi la Suède, qui assure à partir du 1er janvier la présidence semestrielle de l' UE .

De son côté, le Maroc a annoncé qu'il allait interdire à partir du 3 janvier les arrivées en provenance de Chine, quelle que soit la nationalité des voyageurs, pour éviter une nouvelle vague de contaminations par le coronavirus, a indiqué le ministère des Affaires étrangères marocain samedi.

Des milliers de touristes visitent le Maroc à partir de la Chine chaque année, voyageant généralement sur des vols qui passent par les pays du Golfe.