Mort du pape émérite Benoît XVI : réactions à Toronto

Dans son homélie, le cardinal Collins a souligné l'humilité et l'intelligence de Benoît XVI, qui a renoncé à ses fonctions en février 2013, après huit ans de pontificat. Il salue également un grand pape, [...] un homme qui aimait Dieu , et dont l'amour a transformé ses enseignements et sa vie .

Il n'y avait pas dans ses enseignements quelque chose de sec et brutal, déconnecté de Dieu ou du monde. Il y avait un feu, une beauté, dans ses enseignements , affirme l’archevêque de Toronto.

Le cardinal Collins ajoute que Benoît XVI a offert un exemple inspirant à l’Église. Son propre témoignage, son humilité et son invitation à faire passer les autres avant nous devraient résonner à travers le monde , déclare-t-il.

En tant que pape, il a dirigé l'Église universelle avec sagesse et sainteté, offrant une vision claire et aimante de la manière dont notre foi peut nous inspirer et nous guider à travers les tempêtes du voyage de la vie.

Un geste historique

De son côté, le père Darren Dias, directeur général du Collège de Théologie à l'Université de Toronto, rappelle l'importance de la renonciation de Benoît XVI en 2013. Selon lui, ce geste historique, une première depuis le Moyen Âge, introduit un nouveau modèle dans la papauté. Le pape François lui-même, s’il ne se sent plus capable de diriger l'Église [...] n’exclut pas de démissionner , rappelle le théologien.

Il ajoute que la papauté du pape allemand a été relativement courte, et que Joseph Ratzinger restera dans les mémoires comme un théologien, comme quelqu'un qui a participé au Concile Vatican II et aux débats liés à son interprétation , et qui laisse derrière lui d’importants textes théologiques qui sont une importante contribution pour l'Église.

Guérir les blessures de notre passé

Pour leur part, les évêques du Canada expriment leur reconnaissance, en tant que Canadiens , pour les efforts du pape émérite visant à guérir les blessures de notre passé .

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) rappelle dans un communiqué que Benoît XVI a été le premier pape à rencontrer des victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé. Il a reconnu publiquement le fléau [...] s’en est excusé et a renforcé les processus de l’Église pour répondre [à ce scandale] , précisent les évêques.

Ils rappellent aussi que le pape allemand avait reçu en 2009 une délégation canadienne composée notamment de représentants autochtones pour discuter de leur expérience des pensionnats. Au cours de cette rencontre, le pape a écouté leurs récits et a exprimé son regret et sa tristesse pour les souffrances éprouvées par de nombreux Autochtones dans le système des pensionnats .

La CECC ajoute que quelques années plus tard, le souverain pontife a canonisé la première sainte autochtone d’Amérique du Nord, la Canadienne Kateri Tekakwitha, également appelée le Lys des Mohawks .