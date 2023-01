Les activités du parc d’hiver Arctic Glacier sont de retour à La Fourche

À partir de ce dimanche, et tous les dimanches jusqu'à la fin de l'hiver, nous offrons une programmation gratuite et adaptée aux besoins des familles dans le parc d'hiver Arctic Glacier de 13 h à 16 h [si le temps le permet] , écrit un représentant de La Fourche dans un communiqué samedi.

De la Scène CN au Port historique de La Fourche, des activités sont prévues pour tous les âges, selon lui.

Tout notre site est activé tout au long de l'hiver, de la luge au patinage et plus encore , confirme la directrice générale de The Forks North Portage, Sara Stasiuk.

Les installations du parc d'hiver Arctic Glacier comprennent 1,2 km de pistes de patinage et de marche entretenues sur terre, une structure de toboggan, la patinoire de taille olympique de la scène du CN, la patinoire de la canopée et des activités programmées , précise le communiqué.

Par ailleurs, les gestionnaires de La Fourche précisent qu’une installation pour changer les patins est disponible à l'intérieur du Marché de La Fourche, et des bancs supplémentaires sont disponibles à l'extérieur.