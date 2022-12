Une Winnipégoise reste coincée 6 jours à Cuba avec sa fille de 3 ans

La Winnipégoise Jenna Baker et sa fille de 3 ans sont restées coincées six jours à Cuba, puisque leur premier vol, opéré par Sunwing, a été annulé le 24 décembre à cause de la tempête de neige qui a touché le Canada. Elle est finalement rentrée chez elle et a pu fêter Noël en famille, le 30 décembre.