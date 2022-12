Timothy Caulfield, chercheur albertain sur la désinformation, nommé à l’Ordre du Canada

Six Albertains ont été nommés au sein de l’Ordre du Canada jeudi, qui reconnaît la contribution extraordinaire des Canadiens à la nation. Parmi eux, on retrouve Timothy Caulfield, professeur à l’Université de l’Alberta et titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et en politique de la santé.

Timothy Caulfield devient membre de l’Ordre du Canada pour ses contributions au droit de la santé ainsi qu’aux politiques et à l’éthique en matière de santé, et pour ses efforts de lutte contre la désinformation , peut-on lire sur le site de l’Ordre du Canada.

J'ai eu un choc quand j’ai appris la nouvelle, alors que je me trouvais à Los Angeles , dit-il. J'étais dans un café minable d'un centre commercial et j'avais eu une semaine difficile. J'étais au bout du rouleau, alors c'était une très belle surprise, et c'est arrivé à un bon moment dans ma vie , explique Timothy Caulfield.

Son nom figure parmi 99 nominations à travers le pays, annoncées par la gouverneure générale du Canada Mary Simon.

S’attaquer à la désinformation

M. Caulfield a écrit plus de 350 articles et 4 livres dans de vastes domaines d’étude, allant de l’éthique de la recherche aux politiques de la santé, en plus de réaliser la série documentaire Repousser la mort : mensonges et vérités.

La désinformation est un problème majeur de notre époque. Je pense que c'est une bonne nouvelle que de plus en plus de personnes, y compris les gouvernements, prennent cette bataille contre la désinformation très au sérieux, car c'est ce qu'il faut , estime-t-il.

« La désinformation tue des gens, elle détruit notre démocratie. Elle conduit à la stigmatisation et à la discrimination. » — Une citation de Timothy Caulfield, professeur, Université de l'Alberta

Pour contrer la désinformation, il pense qu’il est important que les experts et les chercheurs s'engagent aux côtés du public d’une manière constructive et respectueuse : On comprend maintenant qu'il est important que les universitaires vulgarisent leur travail auprès du public pour que [ce travail] ait un sens.

Je pense qu'il est vraiment important d'écouter le public, d'avoir une idée de leurs préoccupations , ajoute-t-il.

Des stratégies de contre-désinformation

Le chercheur de l’Université de l’Alberta souligne que les stratégies contre la désinformation doivent être abordées sous tous les angles du problème.

Nous devons renseigner les gens sur le fait que la désinformation existe, que nous devons la démystifier. Nous devons utiliser des stratégies réglementaires, nous devons enseigner la pensée critique et nous devons impliquer les plateformes de médias sociaux [dans cette lutte].

« C’est de cette manière que nous allons résoudre le problème de la désinformation. Il ne s’agit pas d’un seul outil. » — Une citation de Timothy Caulfield, professeur, Université de l'Alberta

Le professeur soutient que l’esprit critique devrait être enseigné tout au long du parcours scolaire : De la maternelle à l’école primaire, et jusqu'à l’école secondaire.

Je pense que la pensée critique devrait être enseignée à l’Université, peu importe votre domaine d’études , indique-t-il.

La culture populaire et la désinformation

M. Caulfield est également d’avis que la culture populaire a joué un rôle prépondérant dans la désinformation qui marque la société actuelle. Nous savons que des gens comme Joe Rogan, Gwyneth Paltrow, Jenny McCarthy, et j'en passe, ont un impact énorme sur le discours public .

« Des gens comme Joe Rogan et Tucker Carlson légitiment des opinions marginales. Je dois parfois me secouer la tête quand j'entends des gens dirent qu’ils se font taire et bannir », considère-t-il.

La situation n’est toutefois pas perdue d’après lui, car des études ont démontré que des stratégies contre la désinformation fonctionnent : Nous devons écouter. Nous devons faire preuve d'empathie.

Avec les informations de Dennis Kovtun