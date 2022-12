Séjour prolongé pour un délinquant sexuel dans une maison de transition de Regina

Un délinquant sexuel condamné à vivre dans une maison de transition à Regina y restera pendant six mois de plus, tout en obtenant des congés de fin de semaine.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a noté que l'homme de 47 ans, a fait des progrès en vue de sa réintégration dans la société, toutefois son passé de violence et un manquement lors d'une précédente libération d'office suggèrent qu'il doit encore être surveillé pour protéger la sécurité publique.

Cela contribuera également à vous préparer à la transition éventuelle vers l'indépendance sans résidence sur place , a écrit la Commission dans une décision datée du 9 décembre, dont CBC a obtenu une copie.

Les faits

L'homme a été condamné à 15 ans de prison pour deux chefs d'accusation d'agression sexuelle causant des lésions corporelles, et un chef d'accusation d'agression sexuelle grave et de séquestration, après avoir attaqué deux femmes et une adolescente lors d'incidents distincts entre 2000 et 2003.

Le juge a également ordonné que l’homme soit soumis à une ordonnance de surveillance à long terme pendant dix ans après sa libération.

Après sa sortie de prison en janvier 2021, il a été envoyé dans un centre correctionnel communautaire dans le quartier Heritage de Regina pour y être surveillé pendant un an.

Le condamné a commencé à faire l'objet d'une surveillance électronique et s'est vu accorder un accès communautaire non surveillé. En juillet 2021, la surveillance électronique a été supprimée en raison de ses progrès.

En décembre 2021, la Commission des libérations conditionnelles a rejeté une demande visant à l’autoriser à faire des voyages de nuit. Il lui a été ordonné de continuer à vivre dans l'établissement de Regina pendant une année supplémentaire, jusqu'à ce que ses conditions fasse l’objet d’un nouvel examen.

Le 9 décembre 2022, la Commission des libérations conditionnelles a prolongé de 180 jours son séjour au centre de Regina, mais lui a accordé des privilèges de congé de fin de semaine, selon la décision.

L'autorisation du congé permettra à l'homme de démontrer qu'il peut se gérer lui-même dans la communauté, tout en bénéficiant du soutien approprié du centre correctionnel communautaire de Regina, indique la décision.

D’ailleurs, après avoir terminé un programme en avril 2021, l’homme a réussi à conserver un emploi et à rester en contact avec sa famille. L'été dernier, il a payé ses amendes et environ de10 ans d'impôts, et a travaillé à l'obtention de son permis de conduire, indique la décision.

En janvier dernier, il a trouvé un appartement avec l'aide de son équipe de gestion de cas. Il y a séjourné souvent, selon la décision.

Depuis mai, il reçoit régulièrement des laissez-passer qui lui permettent de passer une journée entière à l'appartement pendant ses jours de congé. Aucun problème n'a été signalé.

Les conditions imposées antérieurement sont toujours en vigueur : Ne pas entrer en contact avec les victimes ou les membres de leur famille.

Ne pas côtoyer des travailleurs du sexe, ni se trouver dans des endroits qu'ils fréquentent ou à proximité.

Ne pas fréquenter les salons de massage et les spas.

Les séjours à l'hôtel ou au motel ne sont autorisés que s'ils sont approuvés au préalable par son contrôleur judiciaire.

Toutes les relations intimes et amicales avec des femmes doivent être immédiatement signalées à son contrôleur judiciaire.

Son cellulaire peut être examiné à la demande de son contrôleur judiciaire.

Ne peut utiliser ou posséder aucun appareil permettant un accès non supervisé à Internet, sauf autorisation préalable de son contrôleur judiciaire.

Ne peut peut posséder aucune pornographie ou matériel sexuellement explicite .

. Doit suivre un programme de traitement pour la violence familiale, la colère et la violence sexuelle.

Avec les informations de Nicholas Frew